Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

Извор:

Танјуг

14.12.2025

19:45

Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!
Фото: Tanjug/AP/Mark Baker

Мушкарац поријеклом из Одесе који је преживио Холокауст погинуо је данас у терористичком нападу у Сиднеју на плажи Бондај у нападу на Јеврејску заједницу, штитећи сопственим тијелом супругу.

Како наводи Раша тудеј (РТ), Александар Клејтман је током напада заклонио супругу Ларису, са којом је био у браку 50 година.

Она је преживjела, док су сви хици погодили њега.

- Александар је као дијете преживио Холокауст, али је на крају страдао у мирној Аустралији. Заклонио је супругу од нападача наоружаних пушкама - навео је за РТ саговорник близак Клејтману.

Породица Клејтмана је 1941. године побјегла из Одесе, а дјетињство је провео у Кемеровској области, након чега се преселио у Лавов.

Послије распада Совјетског Савеза, Александар и Лариса Клејтман емигрирали су у Аустралију.

На плажи Бондај у Сиднеју данас је у пуцњави на припаднике јеврејске заједнице који су се окупили да би прославили празник Хануку, према посљедњим подацима, погинуло најмање 12 особа, међу којима и један од двојице нападача, док је 29 људи рањено, пренијели су раније аустралијски медији.

