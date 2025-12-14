Русија означила Дојче веле непожељном организацијом

Извор:
Канцеларија руског државног тужиоца класификовала је Дојче веле (DW), медијску кућу из Њемачке коју финансира влада те земље, као ''непожељну организацију", пренијели су руски медији.
Oву класификацију је још у августу затражила руска Државна Дума.
DW се сада придружује бројним другим медијским организацијама, невладиним организацијама и фондацијама које су већ добиле ознаку ”непожељне”, укључујући Радио слободна Европа, Bellingcat, CORRECTIV, Репортере без граница (МСФ) и ТВ Дожд, пренијела је DW.
Према важећем руском закону, означавање као ”непожељна организација” чини сваку сарадњу са таквом организацијом кривичним дијелом које може бити кажњено високим новчаним казнама, или чак затвором.
Како се наводи, кажњиво је чак и дијељење садржаја таквих организација, укључујући на друштвеним мрежама.
Генерална директорка DW Барбара Масинг изјавила је да је потез руских власти још један знак да Кремљ жели да угуши сваку слободу мишљења у земљи.
– Русија може да нас означи као непожељну организацију, али то нас неће одвратити – навела је она у саопштењу.
Масингова је додала да овај најновији покушај да се ућуткају слободни медији показује отворено непоштовање руског режима према слободи штампе и открива његов страх од сопствених грађана, оних који траже информације, критички размишљају и желе да уче.
Према њеним ријечима, DW ће остати доследна у пружању новинарског садржаја, омогућавајући људима да формирају сопствено мишљење.
DW је од марта 2022. у Русији означена као ”страни агент”, а прије тога је била суочена са забраном емитовања.
DW на руском језику достигла је 2025. око 10 милиона корисника седмично, углавном путем видео садржаја.
Како би заобишла цензуру руских власти, DW се све више ослања на дигиталне платформе и нуди алате за заобилажење блокада, као што су Тор прегледач, ВПН приступ и DW апликација, наводи Дојче веле.
Према ријечима Масингове, упркос цензури и блокирању сервиса од стране руске владе, DW-ov сервис на руском језику сада допире до више људи него икада.
