Logo
Large banner

Русија означила Дојче веле непожељном организацијом

Извор:

Танјуг

14.12.2025

19:02

Коментари:

0
Русија означила Дојче веле непожељном организацијом

Канцеларија руског државног тужиоца класификовала је Дојче веле (DW), медијску кућу из Њемачке коју финансира влада те земље, као ''непожељну организацију", пренијели су руски медији.

Oву класификацију је још у августу затражила руска Државна Дума.

DW се сада придружује бројним другим медијским организацијама, невладиним организацијама и фондацијама које су већ добиле ознаку ”непожељне”, укључујући Радио слободна Европа, Bellingcat, CORRECTIV, Репортере без граница (МСФ) и ТВ Дожд, пренијела је DW.

Према важећем руском закону, означавање као ”непожељна организација” чини сваку сарадњу са таквом организацијом кривичним дијелом које може бити кажњено високим новчаним казнама, или чак затвором.

Како се наводи, кажњиво је чак и дијељење садржаја таквих организација, укључујући на друштвеним мрежама.

Генерална директорка DW Барбара Масинг изјавила је да је потез руских власти још један знак да Кремљ жели да угуши сваку слободу мишљења у земљи.

– Русија може да нас означи као непожељну организацију, али то нас неће одвратити – навела је она у саопштењу.

Масингова је додала да овај најновији покушај да се ућуткају слободни медији показује отворено непоштовање руског режима према слободи штампе и открива његов страх од сопствених грађана, оних који траже информације, критички размишљају и желе да уче.

Према њеним ријечима, DW ће остати доследна у пружању новинарског садржаја, омогућавајући људима да формирају сопствено мишљење.

DW је од марта 2022. у Русији означена као ”страни агент”, а прије тога је била суочена са забраном емитовања.

DW на руском језику достигла је 2025. око 10 милиона корисника седмично, углавном путем видео садржаја.

Како би заобишла цензуру руских власти, DW се све више ослања на дигиталне платформе и нуди алате за заобилажење блокада, као што су Тор прегледач, ВПН приступ и DW апликација, наводи Дојче веле.

Према ријечима Масингове, упркос цензури и блокирању сервиса од стране руске владе, DW-ov сервис на руском језику сада допире до више људи него икада.

Подијели:

Тагови:

Dojče vele

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

Свијет

Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

1 ч

0
Објављено у каквом је стању обољели од губе у Хрватској

Регион

Објављено у каквом је стању обољели од губе у Хрватској

2 ч

0
Прва кандидатура за изборе у БиХ! Комшић није, ево ко иде испред ДФ-а

БиХ

Прва кандидатура за изборе у БиХ! Комшић није, ево ко иде испред ДФ-а

2 ч

4
Малољетник страдао у Требињу, још двоје повријеђених

Хроника

Малољетник страдао у Требињу, још двоје повријеђених

2 ч

0

Више из рубрике

Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

Свијет

Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

1 ч

0
Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

Свијет

Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

2 ч

0
Пољска полиција открила тајни пролаз: Више од 180 миграната ушло у ЕУ кроз тунел скривен шуми

Свијет

Пољска полиција открила тајни пролаз: Више од 180 миграната ушло у ЕУ кроз тунел скривен шуми

3 ч

0
Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом

Свијет

Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

20

43

Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

20

42

Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

20

24

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

20

20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner