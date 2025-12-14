Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом

Извор:
СРНА
14.12.2025
17:02
Коментари:0
Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом, али Будимпешта у то неће ући, рекао је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.
Мађарски премијер Виктор Орбан је дан раније изјавио да би одузимање руских актива од стране Европе представљало фактичку "објаву рата" Москви. Као одговор, шеф пољске дипломатије оптужио је Орбана да је наводно "добио Орден Лењина".
"Разумијемо да ви заиста желите да започнете рат Европе против Русије! Ми нећемо дозволити да будемо увучени у ваш рат", истакао је Сијарто на мрежи "Икс" реагујући на критике пољског колеге Радослава Сикорског.
We understand you really want a Russia vs. Europe war! We will not let ourselves be dragged into your war!! https://t.co/UXqBu74WSd— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 14, 2025
Европска унија одобрила је раније замрзавање руских актива у износу од 210 милијарди евра на неодређено вријеме.
Истовремено, Централна банка Русије поднијела је тужбу против белгијског депозитара "Јуроклир", у којем се налазе руска средства, захтијевајући накнаду штете.
Сцена
3 ч0
Србија
4 ч0
Здравље
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
44
20
43
20
42
20
24
20
20
Тренутно на програму