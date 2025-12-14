Logo
Large banner

Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом

Извор:

СРНА

14.12.2025

17:02

Коментари:

0
Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом
Фото: АТВ

Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом, али Будимпешта у то неће ући, рекао је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.

Мађарски премијер Виктор Орбан је дан раније изјавио да би одузимање руских актива од стране Европе представљало фактичку "објаву рата" Москви. Као одговор, шеф пољске дипломатије оптужио је Орбана да је наводно "добио Орден Лењина".

"Разумијемо да ви заиста желите да започнете рат Европе против Русије! Ми нећемо дозволити да будемо увучени у ваш рат", истакао је Сијарто на мрежи "Икс" реагујући на критике пољског колеге Радослава Сикорског.

Европска унија одобрила је раније замрзавање руских актива у износу од 210 милијарди евра на неодређено вријеме.

Истовремено, Централна банка Русије поднијела је тужбу против белгијског депозитара "Јуроклир", у којем се налазе руска средства, захтијевајући накнаду штете.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Пољска

Мађарска

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милица Митровић објавила снимак са ултразвука! У вили на Дедињу стиже појачање

Сцена

Милица Митровић објавила снимак са ултразвука! У вили на Дедињу стиже појачање

3 ч

0
Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

Србија

Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

4 ч

0
Зашто витки људи могу имати висок холестерол? Ево како да знате да ли сте међу њима

Здравље

Зашто витки људи могу имати висок холестерол? Ево како да знате да ли сте међу њима

4 ч

0
За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Свијет

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

4 ч

0

Више из рубрике

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Свијет

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

4 ч

0
Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

Свијет

Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

4 ч

0
Зеленски: Одустаћемо од чланства у НАТО ако добијемо снажне безбједносне гаранције

Свијет

Зеленски: Одустаћемо од чланства у НАТО ако добијемо снажне безбједносне гаранције

4 ч

0
Пуцњава на Универзитету Браун

Свијет

Ухапшен потенцијални нападач на америчком Универзитету

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

20

43

Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

20

42

Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

20

24

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

20

20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner