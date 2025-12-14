Logo
За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

14.12.2025

16:36

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"
Фото: Anadolu/Mehmet Ali Özcan

Широм Турске отварају се џиновске вртаче, дубоке и по неколико десетина метара, а неки у овом забрињавајућем феномену виде испуњење библијског пророчанства. Наиме, у старозавјетној Књизи бројева описује се како се земља отвара и гута побуњенике као облик божанске казне, што појединци повезују са масовним урушавањима тла у Коњској равници, кључној турској регији за узгој пшенице. Многи су овај растући феномен протумачили као знак да се „Бог покреће“, пише Дејли мејл (Daily Mail).

Научно објашњење

Међутим, научници нуде рационалније објашњење. Турска управа за катастрофе и ванредне ситуације саопштила је да је у Коњској равници забиљежено чак 648 масивних вртача, које су прије свега посљедица тешке суше и прекомјерног црпљења подземних вода. Истраживачи са Техничког универзитета у Коњи током прошле године открили су више од 20 нових вртача, надовезујући се на готово 1.900 локација које су до 2021. године већ биле мапиране као подручја гдје тло полако тоне или почиње да се урушава.

Вртаче у Турској

Док се прије 2000. године појављивало тек неколико вртача по деценији, климатске промјене и дуготрајна суша сматрају се главним узроцима њиховог драматичног пораста у посљедњих 25 година. Данас се годишње биљеже десетине великих урушавања, од којих су нека широка и више од 30 метара.

Пад нивоа подземних вода доводи до пресушивања бунара, оптерећења екосистема, смањења пољопривредних приноса и слијегања тла. Пољопривредници који све више црпе воду како би спасили усјеве, попут шећерне репе и кукуруза, додатно погоршавају ситуацију. Према подацима НАСА-иног Опсерваторијума за Земљу (NASA Earth Observatory), турски водни резервоари су још 2021. године достигли најнижи ниво у посљедњих 15 година.

Пријетња се шири и на САД

Научници упозоравају да би се слични ризици могли појавити и у другим дијеловима свијета, укључујући дијелове Сједињених Америчких Држава, Азије, Блиског истока, Медитерана и Аустралије, гдје опадајући нивои подземних вода угрожавају заједнице и екосистеме. Исти проблеми већ погађају и САД, са значајним падовима подземних вода забиљеженим у Великим равницама, Централној долини и на југоистоку земље.

Баба Ванга

Занимљивости

"Посљедња прилика": Хоће ли се обистинити "предвиђање" Баба Ванге које би све промијенило?

Дијелови Тексаса, Флориде, Новог Мексика и Аризоне могли би бити погођени великим вртачама уколико се сушни услови погоршају, а црпљење подземних вода не буде под строгом контролом. Према подацима Америчког монитора суше (U.S. Drought Monitor), поједина подручја Вашингтона, Орегона, Ајдаха, Јуте, Колорада и Вајоминга такође су достигла тешке нивое суше.

Научници су упозорили на „незабиљежен ризик од суше у 21. вијеку“ на југозападу и у Средишњим равницама САД, а више студија је током посљедње деценије прогнозирало „тешке и дуготрајне услове суше“ до 2100. године.

Упозоравајући примјери са америчког тла

Према Националном систему за праћење суше (Drought Monitor), најгори услови у 2025. години забиљежени су дуж границе САД и Мексика, у западном Тексасу, гдје је забиљежена категорија „Д4“ — најтежи степен суше. Неколико других региона у сјеверној Флориди, јужној Џорџији, Новом Мексику, Аризони, Колораду и Јути оцијењено је у децембру као подручја са тешком (Д2) или екстремном сушом (Д3).

jato ptica

Занимљивости

Злокобно упозорење за човјечанство након што су птице почеле да пркосе природи

Конкретни примјери већ су видљиви. У округу Аптон у Тексасу, у близини напуштене нафтне бушотине из педесетих година прошлог вијека, формирала се масивна вртача широка око 60 метара и дубока 12 метара. У округу Кочиз, на југоистоку Аризоне, слијегање тла усљед прекомјерног црпљења воде довело је ове године до појаве више пукотина и вртача ширине од три до девет метара.

У јужном Новом Мексику, у мају 2024. године, отворила се вртача дубока девет метара у близини кућа у Лас Крусесу, прогутавши два аутомобила и приморавши становнике на евакуацију. Иако су званичници као кључни фактор навели нестабилно тло изазвано сушама, државна ограничења на црпљење воде нису уведена.

С друге стране, у Тексасу је више од 100 јавних водоводних система ове године увело рестрикције, након што су нова правила ограничила црпљење подземних вода за пољопривреду и градове широм централног дијела те савезне државе.

