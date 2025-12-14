Logo
Large banner

Зеленски: Одустаћемо од чланства у НАТО ако добијемо снажне безбједносне гаранције

Извор:

Танјуг

14.12.2025

16:02

Коментари:

0
Зеленски: Одустаћемо од чланства у НАТО ако добијемо снажне безбједносне гаранције
Фото: Танјуг/АП

Украјина је спремна да одустане од захтјева за приступање НАТО уколико Сједињене Америчке Државе и Европска унија понуде довољно снажне безбједносне гаранције у оквиру текућих преговора о окончању рата у Украјини, изјавио је данас украјински предсједник Володимир Зеленски.

- Говоримо о билатералним безбједносним гаранцијама између Украјине и САД, односно гаранцијама сличним Члану 5 НАТО-а, као и безбједносним гаранцијама за нас од наших европских партнера и других земаља попут Канаде, Јапана и других - рекао је Зеленски, преноси Фајненшел тајмс.

Он је рекао да још није добио одговор од Бијеле куће у вези са предложеним ревидираним планом за окончање рата, а који су саставили украјински и европски лидери.

Тај план од 20 тачака укључује и територијалне уступке Русији.

tramp zelenski

Свијет

Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

Специјални амерички изасланик Стив Виткоф и зет америчког предсједника Доналда Трампа, Џаред Кушнер, стигли су раније данас у Берлин у саставу америчке делегације за преговоре о украјинском мировном процесу.

Извори из њемачке владе су за Билд рекли да ће разговори са представницима Украјине у Берлину трајати два дана, као и да ће данас бити одржани прелиминарни разговори са савјетницима за спољну политику, укључујући и са представницима САД и Украјине.

Састанак између њемачког канцелара Фридриха Мерца и украјинског предсједника Володимира Зеленског заказан је за сутра увече, када ће у Берлин стићи и шефови држава и влада европских земаља, као и високи званичници Европске уније и НАТО.

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

NATO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

Свијет

Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

3 ч

0
Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

Свијет

Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

3 ч

0
Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

Свијет

Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

18 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Услиједиће одмазда против "Исламске државе"

19 ч

0

Више из рубрике

Пуцњава на Универзитету Браун

Свијет

Ухапшен потенцијални нападач на америчком Универзитету

1 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Огласио се Нетанјаху након напада у Сиднеју, подсјетио на писмо

1 ч

0
Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју

Свијет

Голорук зауставио терористу! Ово је херој којег слави Аустралија

1 ч

0
ФБИ објавио снимак убице, тражи га 400 полицајаца

Свијет

ФБИ објавио снимак убице, тражи га 400 полицајаца

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

16

30

ФИФА објавила важну вијест

16

25

Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

16

16

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

16

14

Од јануара нови порез стиже на наплату

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner