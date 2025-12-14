Зеленски: Одустаћемо од чланства у НАТО ако добијемо снажне безбједносне гаранције

Извор:
Танјуг
14.12.2025
16:02
Коментари:0
Украјина је спремна да одустане од захтјева за приступање НАТО уколико Сједињене Америчке Државе и Европска унија понуде довољно снажне безбједносне гаранције у оквиру текућих преговора о окончању рата у Украјини, изјавио је данас украјински предсједник Володимир Зеленски.
- Говоримо о билатералним безбједносним гаранцијама између Украјине и САД, односно гаранцијама сличним Члану 5 НАТО-а, као и безбједносним гаранцијама за нас од наших европских партнера и других земаља попут Канаде, Јапана и других - рекао је Зеленски, преноси Фајненшел тајмс.
Он је рекао да још није добио одговор од Бијеле куће у вези са предложеним ревидираним планом за окончање рата, а који су саставили украјински и европски лидери.
Тај план од 20 тачака укључује и територијалне уступке Русији.
Свијет
Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима
Специјални амерички изасланик Стив Виткоф и зет америчког предсједника Доналда Трампа, Џаред Кушнер, стигли су раније данас у Берлин у саставу америчке делегације за преговоре о украјинском мировном процесу.
Извори из њемачке владе су за Билд рекли да ће разговори са представницима Украјине у Берлину трајати два дана, као и да ће данас бити одржани прелиминарни разговори са савјетницима за спољну политику, укључујући и са представницима САД и Украјине.
Састанак између њемачког канцелара Фридриха Мерца и украјинског предсједника Володимира Зеленског заказан је за сутра увече, када ће у Берлин стићи и шефови држава и влада европских земаља, као и високи званичници Европске уније и НАТО.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
18 ч0
Свијет
19 ч0
Најновије
Најчитаније
16
36
16
30
16
25
16
16
16
14
Тренутно на програму