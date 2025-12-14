Logo
Large banner

Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

Извор:

Agencije/AP

14.12.2025

13:00

Коментари:

0
Виткоф и Кушнер стигли у Берлин
Фото: Танјуг/АП/Kay Nietfeld

Специјални изасланик Сједињених Држава Стив Виткоф и зет предсједника Доналда Трампа Џаред Кушнер стигли су у Берлин како би разговарали о сукобу у Украјини, јавља АП.

Ова посјета означава најновији дипломатски напор Вашингтона да посредује у дипломатском рјешењу дугогодишњег сукоба.

Раније овог мјесеца Виткоф и Кушнер су отпутовали у Москву на преговоре са руским предсједником Владимиром Путином.

Стив Виткоф-сатанак

Свијет

Огласио се Кремљ: То није тачно!

Контакти са украјинском делегацијом настављени су након тог састанка.

С друге стране, Вашингтон је недавно критиковао европско руководство у вези са сукобом, указујући на могући раскол са Бриселом.

Подијели:

Тагови:

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

Доналд Трамп

SAD

Украјина

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин рекао Виткофу да је Москва сагласна са неким приједлозима Вашингтона

Свијет

Путин рекао Виткофу да је Москва сагласна са неким приједлозима Вашингтона

1 седм

0
Састанак Путина и Виткофа

Свијет

Маратонски састанак: Да ли има напретка у преговорима?

1 седм

0
Састанак Путина и Виткофа

Свијет

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

1 седм

0
Почео састанак Путина и Виткофа

Свијет

Почео састанак Путина и Виткофа

1 седм

0

Више из рубрике

Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Свијет

Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

3 ч

0
Температуре у овом граду Грчке досежу до -28°C, а зову га ''грчки Сибир''

Свијет

Температуре у овом граду Грчке досежу до -28°C, а зову га ''грчки Сибир''

5 ч

0
Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

Свијет

Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

5 ч

1
Олуја "Емилија" погодила Канарска острва

Свијет

Олуја "Емилија" погодила Канарска острва

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

16

30

ФИФА објавила важну вијест

16

25

Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

16

16

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

16

14

Од јануара нови порез стиже на наплату

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner