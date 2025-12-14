Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

Извор:
Agencije/AP
14.12.2025
13:00
Специјални изасланик Сједињених Држава Стив Виткоф и зет предсједника Доналда Трампа Џаред Кушнер стигли су у Берлин како би разговарали о сукобу у Украјини, јавља АП.
Ова посјета означава најновији дипломатски напор Вашингтона да посредује у дипломатском рјешењу дугогодишњег сукоба.
Раније овог мјесеца Виткоф и Кушнер су отпутовали у Москву на преговоре са руским предсједником Владимиром Путином.
Контакти са украјинском делегацијом настављени су након тог састанка.
С друге стране, Вашингтон је недавно критиковао европско руководство у вези са сукобом, указујући на могући раскол са Бриселом.
