Огласио се Кремљ: То није тачно!

Извор:

Агенције

03.12.2025

11:23

Огласио се Кремљ: То није тачно!
Фото: Tanjug/AP

Тврдња да је руски предсједник Владимир Путин одбацио амерички мировни план за Украјину била би нетачна, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Један дио ставки плана за Украјину су прихваћени током разговора Путина и Виткофа, дио је означен као неприхватљив. То је радни процес - рекао је Песков и додао да што се преговори буду водили у већој тишини, то ће бити продуктивнији, преноси агенција РИА Новости.

Он је саопштио и да се Русија нада да ће се америчка страна придржавати принципа тишине током преговора о рјешењу. Портпарол Кремља је додао да је могућ телефонски разговор Путина и америчког предсједника Доналда Трампа.

- Телефонски разговор је могућ у сваком тренутку. Постоји могућност да буде оперативно организован - рекао је Песков.

Јучерашњи разговор између предсједника Русије Владимира Путина и америчког специјалног изасланика Стива Виткофа био је користан, конструктиван и значајан, изјавио је раније Путинов саветник Јуриј Ушаков.

Он је рекао да разговор "није трајао пет минута, већ пет сати", преноси агенција РИА Новости.

- Разговарали смо о неколико опција о окончању рата у Украјини. Договорили смо се са америчким колегама да не откривамо садржај преговора. Разговор је био повјерљив - рекао је Ушаков.

