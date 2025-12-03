Огласио се Кремљ: То није тачно!

Извор:
03.12.2025
Тврдња да је руски предсједник Владимир Путин одбацио амерички мировни план за Украјину била би нетачна, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Један дио ставки плана за Украјину су прихваћени током разговора Путина и Виткофа, дио је означен као неприхватљив. То је радни процес - рекао је Песков и додао да што се преговори буду водили у већој тишини, то ће бити продуктивнији, преноси агенција РИА Новости.
Он је саопштио и да се Русија нада да ће се америчка страна придржавати принципа тишине током преговора о рјешењу. Портпарол Кремља је додао да је могућ телефонски разговор Путина и америчког предсједника Доналда Трампа.
- Телефонски разговор је могућ у сваком тренутку. Постоји могућност да буде оперативно организован - рекао је Песков.
Јучерашњи разговор између предсједника Русије Владимира Путина и америчког специјалног изасланика Стива Виткофа био је користан, конструктиван и значајан, изјавио је раније Путинов саветник Јуриј Ушаков.
Он је рекао да разговор "није трајао пет минута, већ пет сати", преноси агенција РИА Новости.
- Разговарали смо о неколико опција о окончању рата у Украјини. Договорили смо се са америчким колегама да не откривамо садржај преговора. Разговор је био повјерљив - рекао је Ушаков.
