Извор:
Sputnjik
02.12.2025
09:35
Коментари:0
Француска наставља да истражује опције за директно учешће у украјинском сукобу, саопштила је прес-служба руске Спољне обавештајне службе (СВР).
Служба је скренула пажњу на владину уредбу бр. 2025-1030, која дозвољава коришћење приватних војних компанија (ПВК) за пружање помоћи "трећој земљи у ситуацији оружаног сукоба".
''Украјинске мобилне јединице противваздушне одбране и мали број авиона Ф-16 нису способни да пресретну руске ваздушне циљеве. Савладавање "Миража" и друге опреме захтijева врijеме и висок ниво вjештине. За то ће Кијеву бити потребне стране приватне војне компаније опремљене модерним западним, прijе свега француским, оружјем'', истиче СВР.
Свијет
Европска централна банка одбила да подржи кредит Украјини од 140 милијарди евра
Служба је напоменула да би западне приватне војне компаније могле бити коришћене за рjешавање ових проблема, али би њихово учешће Москва сматрала директним француским учешћем у војним операцијама против Русије.
Претходно је портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио да званични Париз не доприноси миру и да подстиче проратно расположење у Украјини.
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч2
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
41
15
33
15
31
15
29
Тренутно на програму