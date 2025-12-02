Европска централна банка одбила да подржи кредит Украјини од 140 милијарди евра

Извор:
Европска централна банка (ЕЦБ) одбила је да обезбиједи заштитну мјеру за исплату Украјини од 140 милијарди евра, што додатно отежава план Европске уније да прикупи "кредит за репарације" користећи замрзнуту руску имовину, објавио је Фајненшел тајмс (ФТ).
Према изворима ФТ-а, ЕЦБ је закључила да приједлог Европске комисије није у складу са њеним мандатом, чиме је Бриселу додатно отежано прикупљање средстава из имовине руске централне банке која је депонована код белгијског депозитара хартија од вриједности, "Еуроцлеар"-а, пренио је Ројтерс.
План ЕУ предвиђа коришћење замрзнутих средстава Русије за финансирање кредита Украјини, чиме би се подржала обнова земље и ојачала њена економска стабилност, преноси Тањуг.
Одлука ЕЦБ-а значи да Комисија сада мора да размотри алтернативне механизме финансирања или да додатно преговара са институцијама чланица ЕУ.
Из ЕЦБ-а и Европске комисије засад нису стигле званичне изјаве о овој одлуци.
