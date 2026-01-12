Logo
Митрополит Хризостом: Церићеве идеје подсјећају на идеологију НДХ

12.01.2026

17:03

Коментари:

0
Митрополит Хризостом Божићна бесједа
Фото: СРНА

Митрополија дабробосанска затражиће одговор од Исламске заједнице да ли их представља бивши реис Мустафа Церић и подржавају ли његове идеје о тзв. "босанској православној цркви".

Митрополит дабробосански Хризостом такве изјаве оцјењује као сулуде и пореди их с идејама које се доводе у везу са НДХ.

О Церићевом национализму и мржњи, каже митрополит, свједоче и бројни текстови у којима говори да је српски и православни народ болестан.

ватромет бањалука

Друштво

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

"Он је 1999. године говорио о болести српског народа, само зато што се Срби осјећају православним Србима и што нису прихватили нити доктрину Анте Павелића, нити његову доктрину из '91, '92. године", поручује митрополит Хризостом.

Истиче да је идеја о обнављању православне цркве у БиХ сулуда.

"Ми постојимо овдје још прије Светог Саве као православна црква", јасан је митрополит Хризостом, преноси РТРС.

Mitropolit Hrizostom

Mustafa Cerić

православље

Коментари (0)
