Истраживачи открили начин да пробуде ћелије које уништавају рак

Научници са Универзитета у Саутемптону открили су нову стратегију која би могла да појача одговор имунског система на рак.
Ријеч је о иновативном типу антитела, дизајнираном тако да снажније активира Т ћелије – кључне имунолошке „борце“ против туморских ћелија.
У раду објављеном у часопису Nature Communications, научници описују употребу посебно дизајнираних антитела, осмишљених тако да ефикасније „укључе“ Т ћелије које су способне да уништавају ћелије рака.
Ова антитела делују тако што истовремено „хватају“ и „групишу“ више рецептора на имунским ћелијама, чиме се појачава сигнал који Т ћелијама даје инструкцију да нападну туморе.
Истраживање је предводио тим са Центра за имунологију рака Универзитета у Саутемптону и било је усмерено на имунски рецептор познат као ЦД27. Да би се Т ћелије активирале, ЦД27 захтева специфичан одговарајући „кључ“ (лиганд). Тај лиганд се природно ствара током инфекција, али га у туморском окружењу углавном нема. Без тог сигнала, Т ћелије се само слабо активирају и тешко успевају да покрену ефикасан одговор против ћелија рака.
Антитела могу да функционишу попут универзалног кључа везујући се за имунске рецепторе, али већина антитела која се данас користе у терапији има облик слова Ј, са само две тачке везивања. То их ограничава на истовремено повезивање са свега два рецептора.
Иако су терапије антителима револуционисале лијечење рака, оне нису дјелотворне код свих пацијената. У многим случајевима, Т ћелије не добијају комплетан скуп сигнала потребних да би постале у потпуности функционалне.
Како би то превазишли, истраживачи су развили антитела са четири тачке везивања, што им омогућава да се повежу са већим бројем рецептора. Ова антитела такође „регрутују“ другу ћелију, која присиљава везане ЦД27 рецепторе да се групишу. Тај процес додатно појачава сигнал активације и врло верно опонаша начин на који се ЦД27 природно активира у организму.
Професор Ајмен Ал-Шамкани са Универзитета у Саутемптону, који је предводио студију, објашњава:
"Већ смо разумјели како природни ЦД27 сигнал у тијелу активира Т ћелије, али прави изазов је био претворити то знање у лијек. Антитијела су поуздани молекули и одлична основа за лијекове. Међутим, природни облик антитела није био довољно снажан, па смо морали да направимо ефикаснију верзију", рекао је професор Ал-Шамкани.
У лабораторијским испитивањима, спроведеним на мишевима и на људским имунским ћелијама, нова антитела су била ефикаснија у активирању ЦД8 Т ћелија – „специјалних јединица“ имунског система – у поређењу са стандардним антителима Ј-oblika, обезбјеђујући снажнији антитуморски одговор.
Повећањем осетљивости ЦД27 на терапијско деловање, ови резултати нуде јасан модел за развој имунотерапија нове генерације, које би могле ефикасније да искористе имуни систем у борби против рака.
"Овај приступ могао би да унапреди будуће терапије рака, омогућавајући имунском систему да функционише ближе свом пуном потенцијалу", закључио је професор Ал-Шамкани.
Развијена нова имунотерапија за рак панкреаса: Способна је да лови туморе - чак и након што се прошире.
(Курир)
