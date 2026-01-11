Нова пирамида исхране шокирала нутриционисте: Све што смо знали сада је "окренуто наопачке"

11.01.2026
Сјећате ли се оне старе пирамиде исхране из уџбеника? База су биле житарице, а врх слаткиши и масти. Па, заборавите је.
Америчке смјернице за исхрану за период 2025-2030. донијеле су нови графички приказ који је збунио многе - пирамида је сада окренута "наглавачке".
Умјесто хлеба и пасте, најшири (и најважнији) дио сада заузимају протеини и масти, док су житарице гурнуте на само дно, у најужи дио. И док неки поздрављају фокус на протеине, нутриционисти упозоравају да овај нови модел може бити опасан по здравље цријева и срца ако се погрешно протумачи.
Визуелно, ово је потпуни преокрет. Смјернице сугеришу да сваки оброк треба да се врти око протеина и масти.
- Врх (Најшири дио - Приоритет): Протеини (месо, јаја, млијечни производи, али и орашасти плодови и сјеменке) и здраве масти. Препорука је висок унос протеина (чак до 1.6г по кг тјелесне тежине).
- Средина: Воће и поврће (3 порције поврћа и 2 порције воћа дневно).
- Дно (Најмањи дио): Интегралне житарице (само 2 до 4 порције).
Иако звучи модерно ("кето" и "low-carb" су популарни), дијететичари упозоравају на двије озбиљне мане оваквог приказа:
Стављањем сира и црвеног меса у "најшири" дио пирамиде, шаље се порука да их треба јести у неограниченим количинама. Засићене масти треба ограничити на мање од 10% уноса како бисмо сачували срце и спријечили упале. Превише засићених масти директно води ка повишеном холестеролу и дигестивним проблемима.
Највећа жртва нове пирамиде су биљна влакна. Гурањем махунарки (пасуља, сочива) и интегралних житарица на маргину, ризикујемо епидемију проблема са варењем. Статистика каже да 95% људи већ не уноси довољно влакана, а ова пирамида би то могла додатно да погорша. Влакна су кључна за дуговјечност, здрав микробиом и регулацију шећера.
За оне који се хране биљно, ова пирамида је дјелимично корисна јер наглашава важност протеина (што вегани понекад занемаре), али је критична јер умањује значај сложених угљених хидрата. Идеално решење је баланс - фокус на протеине из нове пирамиде, али бирајте биљне изворе (сочиво, тофу, леблебије) који долазе у пакету са влакнима, а без опасних засићених масти које се налазе у месу и сиру.
Нова пирамида покушава да поједностави ствари, али можда је отишла предалеко у другу крајност. Протеини јесу градивни блокови живота, али не смију ићи на штету влакана која нас одржавају здравим.
Користите пирамиду као грубу смјерницу, али не заборавите на старе добре пријатеље вашег стомака - воће, поврће и интегралне житарице.
(Телеграф)
