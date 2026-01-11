Logo
Large banner

Нова пирамида исхране шокирала нутриционисте: Све што смо знали сада је "окренуто наопачке"

11.01.2026

09:11

Коментари:

0
Нова пирамида исхране шокирала нутриционисте: Све што смо знали сада је "окренуто наопачке"
Фото: pexels/Ninong Chris

Сјећате ли се оне старе пирамиде исхране из уџбеника? База су биле житарице, а врх слаткиши и масти. Па, заборавите је.

Америчке смјернице за исхрану за период 2025-2030. донијеле су нови графички приказ који је збунио многе - пирамида је сада окренута "наглавачке".

Умјесто хлеба и пасте, најшири (и најважнији) дио сада заузимају протеини и масти, док су житарице гурнуте на само дно, у најужи дио. И док неки поздрављају фокус на протеине, нутриционисти упозоравају да овај нови модел може бити опасан по здравље цријева и срца ако се погрешно протумачи.

Како изгледа нова пирамида?

Визуелно, ово је потпуни преокрет. Смјернице сугеришу да сваки оброк треба да се врти око протеина и масти.

- Врх (Најшири дио - Приоритет): Протеини (месо, јаја, млијечни производи, али и орашасти плодови и сјеменке) и здраве масти. Препорука је висок унос протеина (чак до 1.6г по кг тјелесне тежине).

- Средина: Воће и поврће (3 порције поврћа и 2 порције воћа дневно).

- Дно (Најмањи дио): Интегралне житарице (само 2 до 4 порције).

Зашто су стручњаци забринути?

Иако звучи модерно ("кето" и "low-carb" су популарни), дијететичари упозоравају на двије озбиљне мане оваквог приказа:

Опасност од засићених масти

Стављањем сира и црвеног меса у "најшири" дио пирамиде, шаље се порука да их треба јести у неограниченим количинама. Засићене масти треба ограничити на мање од 10% уноса како бисмо сачували срце и спријечили упале. Превише засићених масти директно води ка повишеном холестеролу и дигестивним проблемима.

Гдје су влакна?

Највећа жртва нове пирамиде су биљна влакна. Гурањем махунарки (пасуља, сочива) и интегралних житарица на маргину, ризикујемо епидемију проблема са варењем. Статистика каже да 95% људи већ не уноси довољно влакана, а ова пирамида би то могла додатно да погорша. Влакна су кључна за дуговјечност, здрав микробиом и регулацију шећера.

Шта ово значи за биљну исхрану?

За оне који се хране биљно, ова пирамида је дјелимично корисна јер наглашава важност протеина (што вегани понекад занемаре), али је критична јер умањује значај сложених угљених хидрата. Идеално решење је баланс - фокус на протеине из нове пирамиде, али бирајте биљне изворе (сочиво, тофу, леблебије) који долазе у пакету са влакнима, а без опасних засићених масти које се налазе у месу и сиру.

Нова пирамида покушава да поједностави ствари, али можда је отишла предалеко у другу крајност. Протеини јесу градивни блокови живота, али не смију ићи на штету влакана која нас одржавају здравим.

Најбољи савјет?

Користите пирамиду као грубу смјерницу, али не заборавите на старе добре пријатеље вашег стомака - воће, поврће и интегралне житарице.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Hrana

Proteini

Дијета

шећер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опрезно са исхраном након поста: Ове намирнице могу да униште организам

Здравље

Опрезно са исхраном након поста: Ове намирнице могу да униште организам

4 д

0
Празнична трпеза

Здравље

Провјерени трикови да избјегнете гојење током празничних дана

5 д

0
Доручак који ''убија'' имунитет: Ове намирнице избјегавајте за почетак дана

Здравље

Доручак који ''убија'' имунитет: Ове намирнице избјегавајте за почетак дана

2 седм

0
"Јака" храна, алкохол, мањак тренинга: Како се вратити у форму након празника?

Савјети

"Јака" храна, алкохол, мањак тренинга: Како се вратити у форму након празника?

16 ч

0

Више из рубрике

Умор главобоља

Здравље

Зашто мозак "затупи"? Ментална магла није дијагноза, али постоји

1 д

0
Ако користите дигитални топломјер, ово морате знати

Здравље

Ако користите дигитални топломјер, ово морате знати

1 д

0
Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

Здравље

Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

1 д

0
Ruka, bol, zglob

Здравље

Шта нам раде "зимски болови"?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

12

01

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11

53

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

11

46

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

11

35

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner