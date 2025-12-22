Logo
Large banner

Доручак који ''убија'' имунитет: Ове намирнице избјегавајте за почетак дана

Извор:

Крстарица

22.12.2025

07:46

Коментари:

0
Доручак који ''убија'' имунитет: Ове намирнице избјегавајте за почетак дана
Фото: julie aagaard/Pexels

Будите се уморни и прије него што је дан и почео, а рука сама креће ка оној крофни или слатком пециву? Тај брзи фикс дјелује као спас, али шећер за доручак је заправо тројански коњ за ваш организам.

Умјесто енергије коју очекујете, сервирате свом тијелу шок који га оставља незаштићеним пред вирусима и бактеријама управо онда када му је снага најпотребнија.

nevrijeme jadran munje grom

Друштво

Љубиша преживио удар грома који га је бацио у кому

Стручњаци су јасни: слатки почетак дана је директан ударац на ваш одбрамбени систем.

Када унесете велику количину простих шећера одмах ујутру, не само да подижете ниво инсулина, већ дословно „успављујете“ своја бијела крвна зрнца. Да ли сте спремни да ризикујете здравље због тренутног ужитка?

Зашто је шећер за доручак тихи непријатељ вашег здравља?

Када конзумирате намирнице богате шећером, попут крофни, заслађених пахуљица или воћних јогурта са додатим сирупима, ниво глукозе у крви нагло расте. Овај процес изазива тренутно задовољство, али посљедице су дуготрајне. Истраживања показују да шећер за доручак драстично смањује способност неутрофила – кључних ћелија имуног система – да опколе и униште штетне микроорганизме.

Полиција Србија

Хроника

Мотоциклиста тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Овај ефекат имунолошке парализе може трајати и до пет сати након оброка. Замислите то овако: ако поједете сладак доручак у 8 ујутру, ваш имунитет ради са смањеним капацитетом све до раног поподнева, остављајући вас рањивим у превозу, канцеларији или продавници.

Шта се тачно дешава у вашем тијелу?

Процес је биолошки фасцинантан, али и застрашујућ. Шећер се такмичи са витамином Ц за улазак у ваше ћелије. Како је структура глукозе слична витамину Ц, када је ниво шећера висок, он заузима место витамина који је неопходан за борбу против инфекција. Резултат? Ваше тијело остаје без главног оружја.

Паметне замјене које враћају енергију

Не дозволите да вас навика превари. Постоје укусне алтернативе које неће изазвати да шећер за доручак саботира ваш дан. Фокусирајте се на:

Јаја и поврће: Стабилан извор протеина који вас држи ситим.

Овсена каша (права): Користите обичне овсене пахуљице са мало бобичастог воћа, а не готове инстант каше пуне шећера.

Граница Градишка

Друштво

Нема дужих задржавања на граничним прелазима

Грчки јогурт: Одличан пробиотик који додатно јача имунитет.

Нема љепшег осјећаја од стабилне енергије која вас носи кроз дан, без наглих падова и потребе за новом дозом слатког. Одлука да избаците шећер за доручак није само дијетална промјена – то је чин бриге према сопственом тијелу који се вишеструко исплати. Почните већ сутра ујутру, замјените крофну омлетом и посматрајте како се ваш организам буди снажнији него икада.

Подијели:

Тагови:

doručak

ishrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп за 22. децембар: Шта вам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 22. децембар: Шта вам звијезде данас поручују?

5 ч

0
Нуклеарна електрана

Свијет

Јапан поново покреће рад највеће нуклеарне електране на свијету

5 ч

0
Спремите се: Стиже нагла промјена времена

Друштво

Спремите се: Стиже нагла промјена времена

5 ч

0
Сиднеј-терористички напад

Свијет

Отац и син мјесецима планирали напад на плажи у Сиднеју

5 ч

0

Више из рубрике

Докторица открива је ли добро јести чварке и сланину за доручак

Здравље

Докторица открива је ли добро јести чварке и сланину за доручак

16 ч

0
Од ове ријетке болести годишње оболи око 200 људи: Не игноришите симптоме

Здравље

Од ове ријетке болести годишње оболи око 200 људи: Не игноришите симптоме

2 д

0
Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

Здравље

Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

2 д

0
Празнична трпеза

Здравље

Како обуздати преједање на предстојећим празницима: Ово су најважнија правила

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

12

30

Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner