Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

Број оболелих од грипа у Хрватској брзо расте, а потврђена су два смртна случаја повезана са грипом и његовим компликацијама, саопштио је данас Хрватски завод за јавно здравство (ХЗЈЗ).
"Број пријава расте необично брзо у посљедње три недјеље, што је посљедица ранијег почетка сезонске циркулације вируса. У посљедњој недјељи новембра пријављен је 1.271 случај, у првој недјељи децембра забиљежено је 3.383 нова случаја, а само прошле недјеље 7.251 нови случај", наводи се у саопштењу.
До прошле недјеље примљено је укупно 14.342 пријаве обољелих од грипа у Хрватској. Највећи број заражених је међу децом предшколског и школског узраста, док је најмања инциденција међу особама старијим од 65 година, према подацима Хрватског завода за јавно здравство.
Ове сезоне, Хрватска је забиљежила знатно ранији и снажнији пораст грипа у односу на претходних десет година - од октобра је забележено 14.342 случаја грипа, док је прошле сезоне у истом периоду било само 292.
Број тешких облика болести је такође у порасту: 353 пацијента су примљена у болницу, укључујући 14 на интензивној нези, док је прошле године у исто време било само 23 хоспитализације и две на интензивној нези. Сезону прати и повећање морталитета код ризичних група, старијих и хронично болесних, где грип често доводи до компликација попут упале плућа или сепсе.
До сада су пријављена два смртна случаја повезана са грипом.
У најмање 27 европских земаља активност грипа је достигла висок или веома висок ниво,а вирус типа А је доминантан свуда, укључујући и К варијанту А(Х3Н2), која чини велики дио потврђених случајева, наводи агенција.
