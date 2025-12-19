Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

Извор:
Телеграф
19.12.2025
16:08
Коментари:0
Бивши фудбалер Вујадин Савић нападнут је јуче у тржном центру "Галерија" у Београду.
Како се наводи, њега су из непознатог разлога физички напала два мушкарца док је мирно шетао са пријатељем.
Вујадин Савић се одбранио и на срећу није дошло до већег инцидента.
Његова супруга, Мирка Васиљевић, није се оглашавала овим поводом, али је путем Инстаграма показала како проводи дан, преноси Телеграф.
Сцена
Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут
Јутро је искористила за тренинг, па је са својим пратиоцима подијелила неке од вјежби које ради на пилатесу.
Познато је да Мирка Васиљевић одржава добру форму, води рачуна о изгледу и здраво се храни, па се труди да готово никада не прескаче тренинг.
