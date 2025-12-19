Logo
Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

Телеграф

19.12.2025

16:08

0
Фото: Youtube screenshot/AmiG Show

Бивши фудбалер Вујадин Савић нападнут је јуче у тржном центру "Галерија" у Београду.

Како се наводи, њега су из непознатог разлога физички напала два мушкарца док је мирно шетао са пријатељем.

Вујадин Савић се одбранио и на срећу није дошло до већег инцидента.

Његова супруга, Мирка Васиљевић, није се оглашавала овим поводом, али је путем Инстаграма показала како проводи дан, преноси Телеграф.

sanja marinkovic

Сцена

Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут

Јутро је искористила за тренинг, па је са својим пратиоцима подијелила неке од вјежби које ради на пилатесу.

Познато је да Мирка Васиљевић одржава добру форму, води рачуна о изгледу и здраво се храни, па се труди да готово никада не прескаче тренинг.

Мирка Васиљевић
