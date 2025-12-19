Logo
Маја Маринковић остала без хонорара

Аваз

19.12.2025

13:22

Маја Маринковић
Маја Маринковић у емисији „Гледање снимака“ жестоко је заратила с Данилом Дачом Виријевићем.

Она је у једном тренутку ушла у црвено и насрнула на њега, због чега је обезбјеђење хитно реаговало.

Велики шеф због њеног кршења најважнијег правила донио је хитну одлуку, због чега је Маја кажњена тромјесечним хонораром.

Након што је недавно напустила Бијелу кућу због здравствених проблема, Маја Маринковић се брзо вратила у ријалити.

Операција уклањања силикона из задњице била је неопходна због компликација које су довеле до великих проблема.

– Хвала људи на дивном дочеку, свака вам част! Добро сам, да се зна, десило се шта се десило и сад ми слиједи опоравак – рекла је старлета одмах након уласка у Бијелу кућу.

