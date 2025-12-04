Невиђен сукоб у ријалитију Елита: Нису их могли смирити

Извор:
Ало
04.12.2025
21:17
Коментари:0
Емисија "Питања гледалаца" донијела је нове пометње у ријалити програму Елита.
Анели Ахмић и Асмин Дурџић поново су жестоко заратили, а дошло је и до физичког контакта.
Свијет
Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев
"Ко си ти да ућуткујеш Нериа?", гласило је питање за Луку Вујовића.
"Ја сам Лука Вујовић. Нериа нисам ућуткивао никад, а Уроша ћу увијек јер је провокатор", рекао је Лука.
"Ућуткава ме, јер износим праву истину о њему. Моја мајка је мене прелијепо васпитала. Бламирам мајку, а шта ти радиш са Анели и на који начин не поштујеш своју породицу. Зарад нечије ва*ине си продао своју породицу!", рекао је Урош.
"Скреће се с теме! Нисам вријеђао своју сестру. Да она нема тај проблем моја прича за њу остаје иста", рекао је Нерио.
"Удржио си се са Анели", рекао је Урош.
"Нисам се удружио! Рекао сам Хани да прича о Сити, а не о њиховом брату јер он није ништа лоше урадио њима", рекао је Асмин.
Свијет
Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана
"Шта је теби покојни отац урадио па си га називао клошарем?", питао је Урош.
"Ајде јавно признај да ти је Сита продала ауто у дијелове", гласио је захтјев за Анели.
"Јесте продала, требао јој је новац и ја јој то нисам замјерила", рекла је Анели.
Друштво
Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај
"Грофица је рекла да сам ја дошао у Сарајево у украо тај ауто, ауди А5", рекао је Асмин.
"Причамо о Q, а за тај А5 ја не знам да је постојао", рекла је Анели.
Анели су убрзо залетјела на Асмина Дурџића, те ју је он одгурну од себе. Обезбјеђење је одједном преплавило Белу кућу како би је одвојило.
Култура
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Тренутно на програму