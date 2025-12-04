Logo
Невиђен сукоб у ријалитију Елита: Нису их могли смирити

Ало

04.12.2025
Емисија "Питања гледалаца" донијела је нове пометње у ријалити програму Елита.

Анели Ахмић и Асмин Дурџић поново су жестоко заратили, а дошло је и до физичког контакта.

"Ко си ти да ућуткујеш Нериа?", гласило је питање за Луку Вујовића.

"Ја сам Лука Вујовић. Нериа нисам ућуткивао никад, а Уроша ћу увијек јер је провокатор", рекао је Лука.

"Ућуткава ме, јер износим праву истину о њему. Моја мајка је мене прелијепо васпитала. Бламирам мајку, а шта ти радиш са Анели и на који начин не поштујеш своју породицу. Зарад нечије ва*ине си продао своју породицу!", рекао је Урош.

"Скреће се с теме! Нисам вријеђао своју сестру. Да она нема тај проблем моја прича за њу остаје иста", рекао је Нерио.

"Удржио си се са Анели", рекао је Урош.

"Нисам се удружио! Рекао сам Хани да прича о Сити, а не о њиховом брату јер он није ништа лоше урадио њима", рекао је Асмин.

"Шта је теби покојни отац урадио па си га називао клошарем?", питао је Урош.

Тензија ескалирала

"Ајде јавно признај да ти је Сита продала ауто у дијелове", гласио је захтјев за Анели.

"Јесте продала, требао јој је новац и ја јој то нисам замјерила", рекла је Анели.

"Грофица је рекла да сам ја дошао у Сарајево у украо тај ауто, ауди А5", рекао је Асмин.

"Причамо о Q, а за тај А5 ја не знам да је постојао", рекла је Анели.

Анели су убрзо залетјела на Асмина Дурџића, те ју је он одгурну од себе. Обезбјеђење је одједном преплавило Белу кућу како би је одвојило.

