Шејла Зонић проживјела ужасну драму: Све су ми лађе потонуле

Телеграф

04.12.2025

20:47

Шејла Зонић проживјела ужасну драму: Све су ми лађе потонуле

Пјевачица Шејла Зонић доживјела је озбиљну непријатност када је њен ТикТок профил хакован, а непозната особа затражила је новац да би јој налог био враћен.

Све се догодило баш у тренутку када је, послије дугог времена, изашла да се опусти са другарицама и онда је услиједио потпуни шок.

Шејла се овим поводом огласила на свом Инстаграм профилу и испричала шта се десило.

"Хаковали су ми ТикТок прошле недјеље и тражили новац! Изашла сам са другарицама у ноћни провод послије сто година, опустила се, плешемо, забављамо се, и почињу да ми стижу неки мејлови везани за ТикТок. Послије тога ми се јавио неки број на Телеграму и захтијевао да платим 1.000 долара да бих добила налог назад. Била сам у потпуном шоку!", рекла је Шејла.

Пјевачица признаје да ју је ситуација емотивно сломила:

"У том тренутку су ми све лађе потонуле. Отишла сам кући екстремно љута и тужна у исто вријеме".

Ипак, одлучила је да не пристане на уцјену, пише "Телеграф".

"Нисам хтјела да будем жртва уцјене, јер бих на тај начин само подстакла те људе да наставе да уцјењују неког другог.

Зато сам одлучила да кренем испочетка. Можда ми је баш тај нови почетак био потребан", објаснила је пјевачица.

На крају, Шејла је замолила своје пратиоце за подршку:

"Замолила бих вас да ме запратите на мом новом ТикТок профилу како бисмо заједно кренули испочетка и направили још бољи и јачи профил. Хвала вам, љубим вас".

Шејла Зонић

hakeri

hakovanje

TikTok

