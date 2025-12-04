Logo
Хаос на небу: Дронови покушали ''пресрести'' Зеленског

Извор:

Агенције

04.12.2025

20:21

Дрон у лету
Фото: АТВ

Четири војна дрона пробила су зону забране летења и усмјерила се ка авиону предсједника Украјине Володимира Зеленског прије него што је у понедјељак слетио на Аеродром Даблин, објавио је британски "Телеграф".

Авион Зеленског слетио је нешто раније од планираног, око 23 часа, а према процјенама, дронови би се нашли директно на прилазној путањи предсједничког авиона да је слетио у предвиђено вријеме.

Не зна се ко их је лансирао

Нерегистроване беспилотне летјелице потом су кружиле изнад брода Ирске морнарице, који је у тајности распоређен у Ирском мору уочи прве посјете украјинског предсједника Ирској.

Извори су навели да су дронови полетјели из области сјевероисточно од Даблина и летјели око два сата. Није познато ко их је лансирао нити гдје се тренутно налазе.

Безбједносни извори сумњају да је циљ дронова био ометање доласка Зеленског у Даблин, с обзиром на то да су летјелице имале укључена свјетла. Такође тврде да се радило о војним дроновима и да би се инцидент могао сврстати у облик хибридног ратовања. Јавност је раније изричито упозорена да током предсједничке посјете важи "зона забране дронова" изнад Даблина.

Бари Ендруз, посланик странке Фиана Фејл у Европском парламенту, изјавио је: "Кривично је дјело управљати дроном на том подручју без дозволе".

