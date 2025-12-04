Logo
Large banner

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

Извор:

Аваз

04.12.2025

20:00

Коментари:

0
Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

Неуобичајен случај преваре који је привукао пажњу јавности забиљежен је у кладионици у Цазину.

Наиме, радница је пријавила 27-годишњег мушкарца због, како наводи, преваре током уплате тикета.

Ротација-илустрација

Хроника

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

Мушкарац је, према њеним ријечима, одиграо већи број уплата на трке паса, а укупна вриједност уплаћених тикета прешла је 300 КМ.

Након што је радница одштампала све тикете и припремила их за наплату, мушкарац је наводно одбио платити, потом се окренуо и напустио објекат. О инциденту је одмах обавијештена полиција, која је изашла на лице мјеста и започела рад на расвјетљавању случаја.

Игокеа-Зенит-04122025

Кошарка

Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

Истрага је у току и утврђују се све околности овог догађаја.

Подијели:

Тагови:

Cazin

kladionica

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

Свијет

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

3 ч

0
Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Хроника

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

3 ч

0
Како пост утиче на здравље?

Здравље

Како пост утиче на здравље?

3 ч

0
Соколски дом

Бања Лука

Драма око Соколског дома у Бањалуци се наставља

3 ч

0

Више из рубрике

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

Хроника

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

2 ч

0
Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Хроника

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

3 ч

0
Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи

Хроника

Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Једномјесечни притвор осумњиченом за обљубу три дјетета у Требињу

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

48

Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

22

39

Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

22

36

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

22

25

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

22

17

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner