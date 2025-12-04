Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

Извор:
Аваз
04.12.2025
20:00
Коментари:0
Неуобичајен случај преваре који је привукао пажњу јавности забиљежен је у кладионици у Цазину.
Наиме, радница је пријавила 27-годишњег мушкарца због, како наводи, преваре током уплате тикета.
Хроника
У аутомобилу пронађено тијело мушкарца
Мушкарац је, према њеним ријечима, одиграо већи број уплата на трке паса, а укупна вриједност уплаћених тикета прешла је 300 КМ.
Након што је радница одштампала све тикете и припремила их за наплату, мушкарац је наводно одбио платити, потом се окренуо и напустио објекат. О инциденту је одмах обавијештена полиција, која је изашла на лице мјеста и започела рад на расвјетљавању случаја.
Кошарка
Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду
Истрага је у току и утврђују се све околности овог догађаја.
Најновије
Најчитаније
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Тренутно на програму