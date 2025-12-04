Logo
Најтужнија балада настала је по истинитом догађају: Пјевала је цијела Југославија

Курир

04.12.2025

20:30

Прљаво казалиште
Фото: Screenshot / YouTube

Балада Прљавог казалишта "Ту ноћ кад си се удавала”, настала је давне 1993. године и постала је ванвременски хит, а мало ко зна праву истину о овој пјесми.

Велике љубави прекинуте болестима, смрћу или растанцима подстакле су ауторе текстова да сву своју емоцију преточе у стихове који живот значе.

У свакој од њих неко од нас пронашао је себе, дјелић изгубљеног времена или изгубљене особе.

Међутим, неке од њих су настале као директна посвета одређеним особама, инспирисане истинитим догађајима.

Једна од таквих песама је и пјесма Прљавог казалишта "Ту ноћ кад си се удавала" која је настала према истинитом догађају.

Баш као што пјесма каже "постоје неки други свјетови" тако постоје и приче о томе шта се крије иза једног од највећих хитова једне од најпопуларнијих музичких група бивше Југославије.

Свирао на свадби жене коју је волио

У свим верзијама главну улогу има члан бенда Јасенко Хоура који је имао дјевојку која је требала да га чека на повратку из војске.

По његовом повратку сазнао је да имају заказану свирку за вјенчање за које се испоставило да је њено.

Према наводима, дјевојка је мало након вјенчања, одузела себи живот тако што је пуцала себи у главу, а тужна љубавна прича са трагичним завршетком преточена је у стихове, који су убрзо постали ванвременски хит, пише "Курир".

Prljavo kazalište

pjesma

