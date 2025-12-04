Logo
Мина Костић проговорила о финансијским проблемима: ''Немам ни динара''

Извор:

Блиц

04.12.2025

19:06

Пјевачица Мина Костић каже да је у финансијским проблемима јер шест мјесеци због болести није могла да ради.

Пјевачица је у разговору за Блиц открила да се још увијек није видјела са дечком, чувеним Каспером ког је преставила у јавности само преко слика, а да заједно могу све, те се не плаши да ће имати било какве проблеме када је њена каријера у питању.

– Имала сам проблем велики са здрављем, али сам уз адекватну терапију наравно све то ријешила. Имала сам проблема са стомаком, сад да ли је био у питању стрес или не, не бих превише о томе да причам.

– Све је то иза мене. Битно је да то кажем, али када се легне увече, нека то буде око 22 сата, и што мање телефона у рукама. Ако се касније у току ноћи пробудите, значи да вас овас Бог зове на молитву. Мој нас је тата увијек учио да вјерујемо у Бога откад смо били мали, тако да ја само практикујем оно што осјећам.

– Иначе, нисам радила шест мјесеци због болести. Имала сам велике проблеме, зато немам динара, али полако иду понуде, па ћемо видјети. Битно ми је да смо сви живи и здрави, ја поред себе имам мог витеза који ме храбри, прије свега Бога у ког вјерујем, тако да се ничега не плашим.

Мина се присјетила и сукоба са Жиком Јакшићем, те тврди да није све било онако како се пласирало јавно.

– Што се тиче Жика Јакшића и тог саботирања, ми смо се чули, само се направила сензација. Истина јесте да сам ја сама улагала у своју каријеру, али динара од свега у шта сам уложила, нисам видјела. Битно је да се неко појави и да има добру поруку. Свако носи своје гријехе на крају крајева, те ће се видјети како је ко радио.

Пјевачица тврди да је у великој љубави, а физички се још увијек не виђа са дечком. Када је у питању чувени и мистериозни Каспер, он је уз мене свим својим срцем, не жели да ме мијења и воли ме свим срцем.

– Поред њега имам све и труди се да ми никад ништа не фали. Свашта ми купује. Пронашли смо једно друго, паре нам нису битне. Он ради, ја радим и само ће ми увијек бити вјетар у леђа. Уз њега ћу да напредујем и на крају крајева, треба ми један витез попут Каспера.

– Ми се још нисмо видјели. Физички се нисмо видјели, иако је прошло шест мјесеци. Он долази крајем децембра, па ће овдје да буде мјесец дана. Истина је заправо, да смо се ми упознали прије 20 година, али видјећете сви кад буде дошао, па можете да снимите. Ја имам 50 година, знам тачно шта хоћу, шта нећу, он чега се ухвати све ради савршено, подржавамо се у каријерама и само можемо да добијемо.

Мина Костић

Пјевачица

