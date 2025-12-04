Logo
Џејсон Стејтам се враћа у новом акционом трилеру

04.12.2025

14:20

Фото: Youtube/Movie Trailers Source/screenshot

Студио "Блек бер" је премијерно објавио службени трејлер за надолазећи акциони трилер "Shelter" са Џејсоном Стејтамом у главној улози, који у биоскопима игра од 30. јануара.

Радња филма смјештена је на удаљеном обалном острву, гдје повучени мушкарац Мајкл Мејсон спасава младу дјевојку из смртоносне олује, чиме обоје увлачи у велику опасност. Присиљен да напусти изолацију, Мејсон се суочава са турбулентном прошлошћу док истовремено настоји да заштити дјевојку, што их води у напето путовање борбе за преживљавање и искупљење. У филму играју и Бодхи Ре Бретнак, Наоми Еки, Бил Наји, Харијет Волтер, Бронсон Веб и Данијел Мејс.

Филм режира Рик Роман Во, познат по остварењима "Гренланд" и "Анђео је пао", према сценарију Варда Перија. Пројекат је у почетку био најављен под редитељском палицом Балтазара Кормакура.

Стејтам поред овог пројекта има и акциони трилер "Mutiny", чија је премијера заказана за август. У њему тумачи тјелохранитеља оптуженог за убиство свог пријатеља, тајландског милијардера.

Џејсон Стејтам

Коментари (0)
