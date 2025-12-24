Logo
Селак: Одбрана изборне воље – Република Српска не прихвата наметање

Извор:

АТВ

24.12.2025

22:45

Горан Селак министар правде Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Социјалистичке партије Српске и министар правде Републике Српске Горан Селак поручио је да покушаји из Сарајева и дијела међународне заједнице да намећу политичка рјешења и бирају предсједника Републике Српске представљају директан удар на демократску вољу српског народа и институције Српске.

„Није им било довољно што су на незаконит и неправедан начин већ скратили мандат народном предсједнику Републике Српске Милораду Додику, већ сада желе и да по својој мјери изаберу новог предсједника. На то смо благовремено упозоравали. Народ мора бити свјестан њихових намјера и јединствено стати у одбрану институција Републике Српске“, истакао је Селак.

Он је позвао грађане да се мобилишу и масовно изађу на изборе, нагласивши да је изборна воља народа најјачи и најјаснији одговор на притиске, уцјене и политички инжењеринг.

Коментаришући одлуку Централне изборне комисије БиХ о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 градова и општина, Селак је нагласио да је ријеч о директном нападу на Републику Српску, српски народ и његово уставно и демократско право да слободно бира своје представнике.

„Само зато што им резултати избора не одговарају, нико нема право да их прекраја и доводи у питање. Овакви поступци ЦИК-а директно урушавају повјерење грађана у изборни процес и саме темеље демократије“, поручио је Селак.

Он је нагласио да ће грађани и овај пут јасно потврдити оно што су већ рекли прије три године и прије мјесец дана – да никада неколицина појединаца не може бити јача од народа и његове воље.

„Народ је суверен. Република Српска има своје институције, своје законе и свој народ који зна да их брани – демократски, одговорно и јединствено“, закључио је Селак.

