Обичаји које треба испоштовати прије Нове Године: Привуците богатство и срећу

24.12.2025
Према народним обичајиима, прије новогодишњих празника треба измирити све дугове. Такође, да бисте привукли богатство, током дочека у џепу треба држати неколико новчића.
У Нову годину не улазите са неплаћеним рачунима и неизмиреним дуговима, јер се вјерује да ћете увијек кубурити с парама. Зато постоји обичај који се односи на новац и привлачење богатства, да у џеп ставите новчић или неколико њих, као и да вам новчаник не буде празан.
Тиме ћете призвати богату годину.
Први гост у кући требало би да вам буде ведра, здрава и добронамјерна особа, а ваља се да одмах ујутру 1. јануара започнете неки мали посао.
Домаћице од давнина пазе на то да им смеће и прљав веш из старе године не дочека нову, као и да јела на свечаној трпези остају до јутра.
У поноћ се честита уз три пољупца, као знак пажње али и настојања да блиске односе задржите и у наредној години.
Разне необичне новогодишње обичаје и вјеровања имају и други народи.
Тако, на примјер, Данци имају обичај да у поноћ сви скоче са столица, а Аустријанци уз свечану вечеру имају дезерт - сладолед од нане, и то у облику дјетелине са четири листа.
Нова година, подсјећања ради, прво стиже на Лајнска острва у Тихом океану, и то 13 сати прије него код нас.
