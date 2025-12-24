Logo
Large banner

Обичаји које треба испоштовати прије Нове Године: Привуците богатство и срећу

Извор:

Магазин новости

24.12.2025

22:24

Коментари:

0
Нова Година
Фото: Anna Tarazevich/Pexels

Према народним обичајиима, прије новогодишњих празника треба измирити све дугове. Такође, да бисте привукли богатство, током дочека у џепу треба држати неколико новчића.

У Нову годину не улазите са неплаћеним рачунима и неизмиреним дуговима, јер се вјерује да ћете увијек кубурити с парама. Зато постоји обичај који се односи на новац и привлачење богатства, да у џеп ставите новчић или неколико њих, као и да вам новчаник не буде празан.

Тиме ћете призвати богату годину.

vatrogasci

Хроника

Избио пожар у породичној кући, има животно угрожених

Први гост у кући требало би да вам буде ведра, здрава и добронамјерна особа, а ваља се да одмах ујутру 1. јануара започнете неки мали посао.

Домаћице од давнина пазе на то да им смеће и прљав веш из старе године не дочека нову, као и да јела на свечаној трпези остају до јутра.

У поноћ се честита уз три пољупца, као знак пажње али и настојања да блиске односе задржите и у наредној години.

илу-рубља-2412025

Економија

Амерички медији: Рубља међу пет најпрофитабилнијих глобалних актива

Разне необичне новогодишње обичаје и вјеровања имају и други народи.

Тако, на примјер, Данци имају обичај да у поноћ сви скоче са столица, а Аустријанци уз свечану вечеру имају дезерт - сладолед од нане, и то у облику дјетелине са четири листа.

Нова година, подсјећања ради, прво стиже на Лајнска острва у Тихом океану, и то 13 сати прије него код нас.

Подијели:

Тагови:

Нова година

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Финале Бориковог турнира

Кошарка

''Монтинг'' одбранио пехар на Бориковом турниру

3 ч

0
На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

Култура

На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

3 ч

0
Виц дана: Папагај у фрижидеру

Вицеви

Виц дана: Папагај у фрижидеру

3 ч

0
Дарко Лазић показао шта му је жена грешком спаковала за наступ

Сцена

Дарко Лазић показао шта му је жена грешком спаковала за наступ

3 ч

0

Више из рубрике

Новчани шок до краја недјеље: Три знака којима се смијеши богатство које нису ни сањали

Занимљивости

Новчани шок до краја недјеље: Три знака којима се смијеши богатство које нису ни сањали

5 ч

0
Рођени генијалци: Ова 3 знака имају мозак који ради 100 на сат

Занимљивости

Рођени генијалци: Ова 3 знака имају мозак који ради 100 на сат

11 ч

0
Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Занимљивости

Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

12 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Астролози откривају у која три знака се рађају најзлобнији људи

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Марија Шерифовић отворила душу: "Свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар"

22

48

До краја недјеље стиже финансијски пакао за 3 знака: Ко ће бити непријатно изненађен?

22

45

Селак: Одбрана изборне воље – Република Српска не прихвата наметање

22

40

Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица

22

34

Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner