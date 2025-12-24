Амерички медији: Рубља међу пет најпрофитабилнијих глобалних актива

Извор:
Sputnjik
24.12.2025
22:08
Руска рубља је показала најјачи раст вриједности у протеклих 12 мјесеци од 1994. године, премашивши курсеве главних валута у односу на долар у овој години, наводи Блумберг.
Рубља је, захваљујући расту у 2025. години, ушла међу пет најпрофитабилнијих глобалних актива послије платине, сребра, паладијума и злата, наводи америчка агенција.
Од почетка године, рубља је ојачала за 45 одсто. Тренутни курс је око 78 рубаља за долар.
Према подацима агенције Блумберг, на раст рубље утицао је пад потражње за девизама у Русији.
