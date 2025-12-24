Logo
Амерички медији: Рубља међу пет најпрофитабилнијих глобалних актива

Извор:

Sputnjik

24.12.2025

22:08

Коментари:

0
Руска рубља новац
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Руска рубља је показала најјачи раст вриједности у протеклих 12 мјесеци од 1994. године, премашивши курсеве главних валута у односу на долар у овој години, наводи Блумберг.

Рубља је, захваљујући расту у 2025. години, ушла међу пет најпрофитабилнијих глобалних актива послије платине, сребра, паладијума и злата, наводи америчка агенција.

Бориков турнир-финале-2122025

Кошарка

''Монтинг'' одбранио пехар на Бориковом турниру

Од почетка године, рубља је ојачала за 45 одсто. Тренутни курс је око 78 рубаља за долар.

Према подацима агенције Блумберг, на раст рубље утицао је пад потражње за девизама у Русији.

