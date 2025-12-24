Logo
Large banner

Дарко Лазић показао шта му је жена грешком спаковала за наступ

Извор:

Аваз

24.12.2025

21:50

Коментари:

0
Дарко Лазић показао шта му је жена грешком спаковала за наступ

Дарко Лазић је отпутовао у Шведску на наступ, а када се спремао, дочекало га је велико изненађење.

Снимао је одјећу коју је његова супруга Катарина спаковала за вечерашњи наступ.

''Дошао сам у Шведску да пјевам, жена ми је спаковала црне фармерке, црни џемпер, ципеле... Рекао сам јој да ми спакује и црне чарапе, и она их је спаковала“, почео је Дарко, показујући да му је Каћа грешком спаковала чарапе са цитрусима.

''Али погледај чарапе које ми је спаковала. Хвала ти, љубави моја, пуно, ниси морао, знам да ме волиш'', додао је.

дарко лазић

Сцена

Дарко Лазић открио истину о заради на весељима: ''Камо среће да је то све моје''

Иначе, Дарко има буран љубавни живот. Поред брака са Аном Севић, био је са Марином Гагић, а имао је и неколико јавних веза. Недавно је говорио о љубави и открио какву везу има, преноси Аваз.

''Претјерано сам наметљив, могу бити груб, али на крају попустим. Први се извињавам, признајем да сам крив чак и када нисам. Зашто не бих попустио? Веома је једноставно. Код нас је увијек загрљај тај који све смирује. По мом мишљењу, то је веома важно у вези двоје људи“, рекао је у емисији Магазин Ин и додао:

Darko Lazic

Сцена

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

''Емоција мора бити присутна у сваком тренутку. Морам да кажем, никада нисам варао када сам био у браку. Они који то раде нису срећни са својим партнерима. Жена треба да поштује себе и да увијек буде једина и прва.“, казао је он.

Подијели:

Таг:

Дарко Лазић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже

Сцена

Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже

3 седм

0
Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

Сцена

Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

4 седм

0
Нови тренд: Дарко Лазић пјева на лажној свадби

Сцена

Нови тренд: Дарко Лазић пјева на лажној свадби

1 мј

0
Дарко Лазић у теретани

Сцена

Дарко Лазић непрепознатљив: Ошишао се на ћелаво, на глави ожиљак од несреће

1 мј

0

Више из рубрике

Северина непожељна у БиХ, грађани позивају на бојкот

Сцена

Северина непожељна у БиХ, грађани позивају на бојкот

9 ч

0
''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера

Сцена

''Обновили смо романсу'': Марија Шерифовић показала згодног фрајера

11 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца Ражнатовић проговорила никад искреније о љубави

12 ч

0
Викторија Бекам открила како се осјећа након што ју је син "ујео за срце"

Сцена

Викторија Бекам открила како се осјећа након што ју је син "ујео за срце"

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Марија Шерифовић отворила душу: "Свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар"

22

48

До краја недјеље стиже финансијски пакао за 3 знака: Ко ће бити непријатно изненађен?

22

45

Селак: Одбрана изборне воље – Република Српска не прихвата наметање

22

40

Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица

22

34

Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner