Дарко Лазић показао шта му је жена грешком спаковала за наступ

Дарко Лазић је отпутовао у Шведску на наступ, а када се спремао, дочекало га је велико изненађење.
Снимао је одјећу коју је његова супруга Катарина спаковала за вечерашњи наступ.
''Дошао сам у Шведску да пјевам, жена ми је спаковала црне фармерке, црни џемпер, ципеле... Рекао сам јој да ми спакује и црне чарапе, и она их је спаковала“, почео је Дарко, показујући да му је Каћа грешком спаковала чарапе са цитрусима.
''Али погледај чарапе које ми је спаковала. Хвала ти, љубави моја, пуно, ниси морао, знам да ме волиш'', додао је.
Иначе, Дарко има буран љубавни живот. Поред брака са Аном Севић, био је са Марином Гагић, а имао је и неколико јавних веза. Недавно је говорио о љубави и открио какву везу има, преноси Аваз.
''Претјерано сам наметљив, могу бити груб, али на крају попустим. Први се извињавам, признајем да сам крив чак и када нисам. Зашто не бих попустио? Веома је једноставно. Код нас је увијек загрљај тај који све смирује. По мом мишљењу, то је веома важно у вези двоје људи“, рекао је у емисији Магазин Ин и додао:
''Емоција мора бити присутна у сваком тренутку. Морам да кажем, никада нисам варао када сам био у браку. Они који то раде нису срећни са својим партнерима. Жена треба да поштује себе и да увијек буде једина и прва.“, казао је он.
