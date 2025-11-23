Нови тренд: Дарко Лазић пјева на лажној свадби

Извор:
Познати пјевач Дарко Лазић прихватио је да пјева ни мање ни више него на лажној свадби у Новом Саду, на којој улаз кошта 70 евра и све је укључено у цијену.
У Србији је у посљедње вријеме почео да се шири неуобичајен и помало бизаран тренд - организовање лажних свадби, а на једној од њих ће наступати и пјевач Дарко Лазић.
Угоститељи широм земље нуде прилику да се људи проведу као на правом свадбеном весељу, и то уз све детаље од музике, хране и пића до церемонијалних улога младенаца и кума.
Један од најочигледнијих примјера овог тренда биће одржан 28. децембра у Новом Саду, гдје ће на таквој лажној свадби наступати познати пјевач Дарко Лазић.
Он ће увесељавати "младенце", кумове и све присутне госте, док је цијена улазнице 70 евра, све укључено - храна, пиће и атмосфера као на правој свадби.
Оглас за догађај објављен је на мрежи Икс уз коментар: "Је ли народ толико очајан и нема пријатеља, па мора да иде на лажне свадбе?". Реакције на друштвеним мрежама су подијељене - док једни сматрају да је концепт забаван и интересантан, други су запрепашћени идејом да неко може платити за "лажну прославу".
Иначе, тренд организовања лажних свадби је почео да се практикује, а једна је већ одржана у јуну ове године.
Матичарка је одржала говор који се памти:
"Драги Стефане и Данице, стојите овдје не зато што морате, него зато што желите. Имате пуно смисла за хумор. Стефане, да ли обећаваш да ћеш вечерас бити уз Даницу док музика свира и док се точи пиће?" на шта је Стефан одговорио одлучно са "да". Матичарка је потом наставила, док су се гости смијали и снимали све: "Данице, да ли обећаваш да ћеш вечерас вољети, поштовати и таговати лажног супруга?", на шта се, након премишљања, Даница јасно изјаснила са "да", преноси Телеграф.
