Такмичарка Звезда Гранда пала на бину - разлог је заправо сјајан

Такмичарка Звезда Гранда, Сандра Јанковић, имала је толику трему током наступа да је на тренутак заборавила текст пјесме.
Иако јој није било свеједно да се по први пут појави пред жиријем и камерама, успјела је да прође у други круг, а када су је прозвали, од среће је пала на бину.
Емисија је синоћ донијела многе талентоване пјеваче, али Сандра се посебно истакла својим емотивним наступом.
Током баража, када је Воја Недељковић изговорио њен број, залетјела се на подијум и оклизнула, одлетјеле су јој штикле, а она је боса лежала смијући се од среће што јој је пружена прилика да се и даље такмичи.
"Јеси ли жива? Дај ми руку, је л' кичма у реду?", упитао је Воја Недељковић, након што јој је помогао да устане.
"Зовем се Сандра Јанковић, имам 18 година и долазим из Чачка. Хвала пуно свима, потрудићу се да оправдам ово", истакла је пјевачица.
Ова такмичарка се у првом кругу Звезда Гранда представила пјесмама "Рано моја" од Ане Бекуте и "Учинило време своје" Злате Петровић, али је добила само шест "да" и један паник тастер од Сање Вучић.
Како су Кеба и Дара заиграли током извођења друге нумере, тако је Сандра на кратко заборавила стих пјесме, па се умјесто ријечи чуло "на-на-на".
"Трема те је појела", констатовала је Ана Севић након наступа, а Воја Недељковић је покушавао да покаже такмичарки гдје се налази, али га није видјела.
Водитељ је примијетио да нешто са Сандром није у реду, па није знао да ли је повријеђена због резултата или јој се слошило због треме.
"Хоћеш да заплачеш? Је л’ имаш ваздуха? Хоћеш воду? Видим да се љуљаш", поручио је забринуто Воја, а такмичарка открила да нема ваздуха и да јој је ово било прво јавно појављивање, ако се изузме аудиција.
