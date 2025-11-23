Logo

Огласио се МУП Српске: Пријављен инцидент

АТВ

23.11.2025

16:21

1
Министарство унутрашњих послова саопштило је да је до 16,00 часова евидентиран један инцидент на бирачким мјестима на подручју Републике Српске.

Ријеч је о случају из Лакташа гдје је једна жена пријавила да је неко гласао умјесто ње.

"Лице М.П. из Лакташа је пријавила да на гласачком мјесту у Лакташима није могла гласати, јер је већ неко гласао у њено име. О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука", кажу у Министарству.

Из МУП-а подсјећају да, због одржавања пријевремених избора, локације за издавање личних докумената МУП-а Републике Српске (реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући аквизицију) раде данас, 23. новембра до 19,00 часова.

Министарство је такође предузело безбједносне мјере и издало одређене забране.

"Наредбу о забрани саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској у периоду од 00,00 часова дана 23.11.2025. године до 06,00 часова дана 24.11.2025. године. Наредбу о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета, у периоду од 00,00 часова до 24,00 часа дана 23.11.2025. године", подсјећају из МУП-а.

