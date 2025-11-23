Logo

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

23.11.2025

14:23

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ
Фото: АТВ

Бирачи са правом гласа, њих 258 гласају у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у Минхену, Берлину, Бечу и Београду.

У Амбасади БиХ у Београду јутрос је отворено гласачко мјесто на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

хладноћа

Здравље

Стручњак објаснио како тијело реагује на зиму

Предсједник Бирачког одбора Оливер Мићић рекао је да гласање протиче регуларно.

Гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду биће отворено до 19.00 часова, а на бирачком списку је 68 особа са правом гласа.

