Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

Бирачи са правом гласа, њих 258 гласају у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у Минхену, Берлину, Бечу и Београду.
У Амбасади БиХ у Београду јутрос је отворено гласачко мјесто на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
Предсједник Бирачког одбора Оливер Мићић рекао је да гласање протиче регуларно.
Гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду биће отворено до 19.00 часова, а на бирачком списку је 68 особа са правом гласа.
