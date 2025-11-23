Logo

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

23.11.2025

13:12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни
Фото: Срна

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије су проходни, речено је из предузећа "Романијапутеви". Након јучерашњег вишечасовног застоја у мјесту Оглавак код Трнова ситуација данас у овој локалној заједници је стабилна.

- За разлику од јуче данас је пуно боље, пуно стабилније, сви локални путеви су прочишћени, магистрални пут такође је прочишћен, нема застоја и наше службе и даље су на терену и мислимо да ће како вријеме буде одмицало све бити боље и повољнији услови за одвијање несметаног саобраћаја и одвијање ових ванредних избора - нагласио је Мирослав Бјелица, начелник општине Трново за РТРС.

