Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије су проходни, речено је из предузећа "Романијапутеви". Након јучерашњег вишечасовног застоја у мјесту Оглавак код Трнова ситуација данас у овој локалној заједници је стабилна.
- За разлику од јуче данас је пуно боље, пуно стабилније, сви локални путеви су прочишћени, магистрални пут такође је прочишћен, нема застоја и наше службе и даље су на терену и мислимо да ће како вријеме буде одмицало све бити боље и повољнији услови за одвијање несметаног саобраћаја и одвијање ових ванредних избора - нагласио је Мирослав Бјелица, начелник општине Трново за РТРС.
