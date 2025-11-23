Logo

Коалиција "Под лупом": Изборни дан протиче мирно, али уз неколико неправилности

Коалиција Под лупом
Фото: podlupom.org

Коалиција "Под лупом" представила је прве налазе о току пријевремених избора за предсједника Републике Српске, истичући неколико неправилности, али и чињеницу да је већина бирачких мјеста отворена на вријеме уз углавном миран почетак изборног дана.

Координатор за односе с јавношћу и медијима Коалиције "Под лупом" Хасан Камењаковић рекао је да је ангажовано 400 грађанских, нестраначких посматрача који прате изборни процес.

Избори, Република Српска

Република Српска

У Бањалуци до 11 часова гласало 11,61 одсто грађана

- Наши посматрачи су већ испратили отварање бирачких мјеста, тренутно прате процес гласања, а пратиће и затварање бирачких мјеста, бројање гласова и паковање изборног материјала. Такође ћемо се потрудити да благовремено информирамо јавност о излазности - рекао је Камењаковић.

Посматрачи су распоређени на репрезентативном узорку бирачких мјеста у свим дијеловима Републике Српске, што омогућава статистички поуздано праћење изборног дана.

- У раним јутарњим часовима скоро сви наши посматрачи су несметано започели процес посматрања на бирачким мјестима. У мањем броју случајева приступ им није био омогућен због временских неприлика, процедуралних потешкоћа или забране посматрања у два случаја, која су се десила у Теслићу и Петрову. Сви случајеви забране су брзо ријешени и посматрачи сада несметано прате изборни процес - додао је Камењаковић.

По подацима Коалиције "Под лупом", већина бирачких мјеста отворена је на вријеме.

Telefon-011025

Свијет

Стручњаци открили: Како предатори на друштвеним мрежама врбују младе

Пројект менаџер Коалиције "Под лупом" Дарио Јовановић истакао је да је изборни дан почео мирно, уз неколико забиљежених одступања од процедура и закона.

- Углавном се ради о неправилностима које се понављају из једног у други изборни циклус. До 9 часова регистровано је десет тежих кршења изборних правила: четири случаја кршења изборне тишине, два случаја забране посматрања у Теслићу и Петрову, два случаја мањка изборног материјала, један случај незаконите објаве резултата испитивања јавног мнијења и један случај притисака на бираче - рекао је Јовановић.

Осим тога, евидентиране су 22 мање неправилности, углавном процедуралне природе.

- Пропагандни материјал у близини бирачког мјеста забиљежен је на девет локација, индиције на трговину мјестима у бирачким одборима на седам бирачких мјеста, а на три бирачка мјеста постоје индиције да предсједник и замјеник предсједника бирачког одбора нису нестраначке особе. На три бирачка мјеста није прописно истакнут списак свих чланова бирачког одбора са називима политичких субјеката, што је обавеза - навео је Јовановић.

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

До подне без инцидената на бирачким мјестима

Говорећи о додатним изазовима, Јовановић је истакао да лоше временске прилике отежавају приступ појединим бирачким мјестима.

- По информацијама које имамо до девет часова на најмање једном бирачком мјесту избори се неће одржати јер је пут непроходан и до њега није могуће доћи - рекао је Јовановић.

Предсједник Стратешког одбора Коалиције "Под лупом" Вехид Шехић апеловао је на све актере изборног процеса у БиХ да досљедно поштују Изборни закон и проведбене акте Централне изборне комисије БиХ.

- Морамо се коначно научити да се оно што је прописано и што је наша обавеза мора поштовати. Можемо говорити о одређеним неправилностима, али већина њих не може утицати на резултате самих избора - рекао је Шехић, додајући да је обавеза свих учесника у изборном процесу, а посебно политичких субјеката, да допринесу одржавању избора у мирној атмосфери.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић своју грађанску дужност обавио у Бањалуци

- Само тако можемо обезбиједити слободне и поштене изборе, без било каквог утицаја на изборну вољу грађана - поручио је Шехић.

