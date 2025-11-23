Коалиција "Под лупом": Изборни дан протиче мирно, али уз неколико неправилности

Извор:
АТВ
23.11.2025
12:37
Коалиција "Под лупом" представила је прве налазе о току пријевремених избора за предсједника Републике Српске, истичући неколико неправилности, али и чињеницу да је већина бирачких мјеста отворена на вријеме уз углавном миран почетак изборног дана.
Координатор за односе с јавношћу и медијима Коалиције "Под лупом" Хасан Камењаковић рекао је да је ангажовано 400 грађанских, нестраначких посматрача који прате изборни процес.
- Наши посматрачи су већ испратили отварање бирачких мјеста, тренутно прате процес гласања, а пратиће и затварање бирачких мјеста, бројање гласова и паковање изборног материјала. Такође ћемо се потрудити да благовремено информирамо јавност о излазности - рекао је Камењаковић.
Посматрачи су распоређени на репрезентативном узорку бирачких мјеста у свим дијеловима Републике Српске, што омогућава статистички поуздано праћење изборног дана.
- У раним јутарњим часовима скоро сви наши посматрачи су несметано започели процес посматрања на бирачким мјестима. У мањем броју случајева приступ им није био омогућен због временских неприлика, процедуралних потешкоћа или забране посматрања у два случаја, која су се десила у Теслићу и Петрову. Сви случајеви забране су брзо ријешени и посматрачи сада несметано прате изборни процес - додао је Камењаковић.
По подацима Коалиције "Под лупом", већина бирачких мјеста отворена је на вријеме.
Пројект менаџер Коалиције "Под лупом" Дарио Јовановић истакао је да је изборни дан почео мирно, уз неколико забиљежених одступања од процедура и закона.
- Углавном се ради о неправилностима које се понављају из једног у други изборни циклус. До 9 часова регистровано је десет тежих кршења изборних правила: четири случаја кршења изборне тишине, два случаја забране посматрања у Теслићу и Петрову, два случаја мањка изборног материјала, један случај незаконите објаве резултата испитивања јавног мнијења и један случај притисака на бираче - рекао је Јовановић.
Осим тога, евидентиране су 22 мање неправилности, углавном процедуралне природе.
- Пропагандни материјал у близини бирачког мјеста забиљежен је на девет локација, индиције на трговину мјестима у бирачким одборима на седам бирачких мјеста, а на три бирачка мјеста постоје индиције да предсједник и замјеник предсједника бирачког одбора нису нестраначке особе. На три бирачка мјеста није прописно истакнут списак свих чланова бирачког одбора са називима политичких субјеката, што је обавеза - навео је Јовановић.
Говорећи о додатним изазовима, Јовановић је истакао да лоше временске прилике отежавају приступ појединим бирачким мјестима.
- По информацијама које имамо до девет часова на најмање једном бирачком мјесту избори се неће одржати јер је пут непроходан и до њега није могуће доћи - рекао је Јовановић.
Предсједник Стратешког одбора Коалиције "Под лупом" Вехид Шехић апеловао је на све актере изборног процеса у БиХ да досљедно поштују Изборни закон и проведбене акте Централне изборне комисије БиХ.
- Морамо се коначно научити да се оно што је прописано и што је наша обавеза мора поштовати. Можемо говорити о одређеним неправилностима, али већина њих не може утицати на резултате самих избора - рекао је Шехић, додајући да је обавеза свих учесника у изборном процесу, а посебно политичких субјеката, да допринесу одржавању избора у мирној атмосфери.
- Само тако можемо обезбиједити слободне и поштене изборе, без било каквог утицаја на изборну вољу грађана - поручио је Шехић.
