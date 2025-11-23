Logo

Највећа излазност у Добоју, најмања у Станарима

23.11.2025

11:57

Фото: АТВ

У Станарима је до 11.00 часова гласало 8,6 одсто грађана уписаних у бирачки списак, у Петрову 10,3 одсто, а у Добоју 14 одсто, речено је Срни у градској и општинским изборним комисијама ових локалних заједница.

Предсједник Градске изборне комисије Добој Ненад Полексић рекао је да је ријеч о излазности са 104, од укупно 106 бирачких мјеста.

Из Општинске изборне комисије Станари навели су да поједина бирачка мјеста још немају струју, али да је ријешен проблем са интернетом.

За пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у Добоју уписано је 62.876 бирача, у Станарима 7.547, а у Петрову 6.241 бирач.

