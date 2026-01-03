Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

Извор:
Предсједнику Венецуеле Николасу Мадуру пријете четири доживотне затворске казне за сваку тачку оптужнице подигнуте у Сједињеним Државама.
Позивајући се на судске документе које је добила у марту 2020. године, агенција РИА Новости наводи да су Мадуро и његови наводни саучесници оптужени по четири тачке оптужнице за учешће у завјери у вези са наркотерористичким активностима, шверц кокаина у САД, употребу митраљеза и експлозивних направа у наркотерористичким активностима и учешће у завјери за употребу и посједовање овог оружја.
Амерички државни тужилац Памела Бондај рекла да ће се предсједник Венецуеле Николас Мадуро и његова супруга Силија Флорес ускоро наћи пред америчким судом.
Она се захвалила америчком предсједнику Доналду Трампу и америчкој војсци на "спровођењу невјероватне и веома успјешне мисије хватања ова два међународна трговца дрогом".
