Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

Ове новчанице су престале бити законско средство плаћања 31. децембра 2024. године, а ЦБ БиХ је преузела њихову замјену.

Како је саопштено из ове Банке, током 2025. године замјену новчаница обављале су комерцијалне банке у Босни и Херцеговини, а тај рок је истекао 31. децембра 2025. године. Почев од првог јануара, замјену повучених новчаница искључиво обавља Централна банка Босне и Херцеговине.

Грађани и правна лица замјену могу обавити у наредних десет година, закључно с 31. децембром 2035. године, и то на локацијама Централне банке у Сарајеву, на адреси Маршала Тита 25, те у Бањалуци, на адреси Видовданска 19.

Замјену регулише посебан акт

Из Централне банке БиХ наводе да ће поступак замјене бити регулисан посебним актом, о чему ће јавност бити додатно информисана путем званичних канала Банке.

Сви подаци о новчаницама које су повучене из оптицаја и које више нису законско средство плаћања доступни су на интернет страници Централне банке БиХ, у рубрици Новац, под категоријама "Новчанице КМ које су повучене из оптицаја и престале су бити законско средство плаћања" и "Замјена готовог новца КМ неприкладног за оптицај“.

За додатне информације у вези с поступком замјене, грађани се могу обратити Централној банци БиХ путем мејл адресе povlacenje.novcanica.km@cbbh.ba или на бројеве телефона +387 33 278 335 и +387 33 278 212.