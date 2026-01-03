Logo
Large banner

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

Аутор:

Стеван Лулић

03.01.2026

15:14

Коментари:

0
Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили
Фото: АТВ

Централна банка Босне и Херцеговине од Нове године, 1. јануара 2026. године, повукла је новчаница конвертибилне марке апоена 10, 20, 50 и 100 КМ које су пуштене у оптицај у периоду од 1998. до 2009. године.

Ове новчанице су престале бити законско средство плаћања 31. децембра 2024. године, а ЦБ БиХ је преузела њихову замјену.

Ирска

Свијет

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

Како је саопштено из ове Банке, током 2025. године замјену новчаница обављале су комерцијалне банке у Босни и Херцеговини, а тај рок је истекао 31. децембра 2025. године. Почев од првог јануара, замјену повучених новчаница искључиво обавља Централна банка Босне и Херцеговине.

Грађани и правна лица замјену могу обавити у наредних десет година, закључно с 31. децембром 2035. године, и то на локацијама Централне банке у Сарајеву, на адреси Маршала Тита 25, те у Бањалуци, на адреси Видовданска 19.

Замјену регулише посебан акт

Из Централне банке БиХ наводе да ће поступак замјене бити регулисан посебним актом, о чему ће јавност бити додатно информисана путем званичних канала Банке.

pjevanje

Савјети

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

Сви подаци о новчаницама које су повучене из оптицаја и које више нису законско средство плаћања доступни су на интернет страници Централне банке БиХ, у рубрици Новац, под категоријама "Новчанице КМ које су повучене из оптицаја и престале су бити законско средство плаћања" и "Замјена готовог новца КМ неприкладног за оптицај“.

За додатне информације у вези с поступком замјене, грађани се могу обратити Централној банци БиХ путем мејл адресе povlacenje.novcanica.km@cbbh.ba или на бројеве телефона +387 33 278 335 и +387 33 278 212.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

новац

Centralna banka BiH

novčanice

konvertibilna marka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

БиХ

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

4 ч

0
Генијалан трик помоћу ког ће ципеле постати водоотпорне за само 5 минута

Савјети

Генијалан трик помоћу ког ће ципеле постати водоотпорне за само 5 минута

4 ч

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца

Регион

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Савјети

Опрез: Свако ко оставља кључ у брави током ноћи прави велику грешку

4 ч

0

Више из рубрике

Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте

Економија

Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте

5 ч

0
Цијене злата и сребра настављају снажан раст

Економија

Цијене злата и сребра настављају снажан раст

10 ч

0
Ruska zastava

Економија

Богатство руских предузетника порасло за 18 милијарди долара

21 ч

0
Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

Економија

Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

10

Република Српска - симбол слободе и отпора

19

10

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

18

58

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

18

57

Централне вијести, 03.01.2026.

18

51

Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner