Цијене злата и сребра настављају снажан раст

Цијене племенитих метала, прије свега цијене злата и сребра, настављају снажан узлазни тренд и почетком 2026. године, након изузетно добре прошле године.

Аналитичари истичу да раст подстичу очекивања попуштања монетарне политике, повећана потражња инвеститора и глобалне геополитичке неизвјесности.

Злато је наставило раст и налази се близу својих рекордних вриједности. Овакав тренд резултат је очекивања да ће централне банке, прије свега амерички Федерални резервни систем, у наредном периоду смањивати каматне стопе, што традиционално погодује злату као сигурном облику улагања.

Уз то, слабљење америчког долара и раст потражње за сигурним инвестицијама додатно су подстакли интерес за овај племенити метал.

Сребро је у посљедњем периоду забиљежило још израженији раст у односу на злато. Разлог лежи у његовој двострукој улози – с једне стране као инвестиционог средства, а с друге као важне сировине у индустрији, посебно у производњи соларних панела, електричних возила и електронске опреме.

Повећана индустријска потражња, уз ограничену понуду, додатно је погурала цијене сребра навишe.

Главни разлози раста цијена племенитих метала су:

Очекивано смањење каматних стопа, што злато и сребро чини атрактивнијим улагањем

Геополитичке и економске неизвјесности, које повећавају потражњу за сигурним уточиштима

Куповине централних банака, које настављају јачати своје златне резерве

Раст индустријске потражње, посебно код сребра

Шта то значи за инвеститоре?

Стручњаци упозоравају да, иако је тренд раста и даље снажан, тржиште остаје осјетљиво на промјене монетарне политике и глобалних економских кретања.

Злато се и даље сматра стабилнијим обликом заштите капитала, док сребро носи већи потенцијал раста, али и већи ризик осцилација, наводи Бизнисинфо.

У наредном периоду очекује се повећана пажња инвеститора према кретању инфлације, одлукама централних банака и глобалним политичким дешавањима, што ће директно утицати на цијене племенитих метала.