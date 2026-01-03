Цијене злата и сребра настављају снажан раст

03.01.2026
08:12
Цијене племенитих метала, прије свега цијене злата и сребра, настављају снажан узлазни тренд и почетком 2026. године, након изузетно добре прошле године.
Аналитичари истичу да раст подстичу очекивања попуштања монетарне политике, повећана потражња инвеститора и глобалне геополитичке неизвјесности.
Злато је наставило раст и налази се близу својих рекордних вриједности. Овакав тренд резултат је очекивања да ће централне банке, прије свега амерички Федерални резервни систем, у наредном периоду смањивати каматне стопе, што традиционално погодује злату као сигурном облику улагања.
Уз то, слабљење америчког долара и раст потражње за сигурним инвестицијама додатно су подстакли интерес за овај племенити метал.
Сребро је у посљедњем периоду забиљежило још израженији раст у односу на злато. Разлог лежи у његовој двострукој улози – с једне стране као инвестиционог средства, а с друге као важне сировине у индустрији, посебно у производњи соларних панела, електричних возила и електронске опреме.
Повећана индустријска потражња, уз ограничену понуду, додатно је погурала цијене сребра навишe.
Главни разлози раста цијена племенитих метала су:
Стручњаци упозоравају да, иако је тренд раста и даље снажан, тржиште остаје осјетљиво на промјене монетарне политике и глобалних економских кретања.
Злато се и даље сматра стабилнијим обликом заштите капитала, док сребро носи већи потенцијал раста, али и већи ризик осцилација, наводи Бизнисинфо.
У наредном периоду очекује се повећана пажња инвеститора према кретању инфлације, одлукама централних банака и глобалним политичким дешавањима, што ће директно утицати на цијене племенитих метала.
