Цијене злата и сребра настављају снажан раст

03.01.2026

08:12

Фото: Pixabay

Цијене племенитих метала, прије свега цијене злата и сребра, настављају снажан узлазни тренд и почетком 2026. године, након изузетно добре прошле године.

Аналитичари истичу да раст подстичу очекивања попуштања монетарне политике, повећана потражња инвеститора и глобалне геополитичке неизвјесности.

Злато је наставило раст и налази се близу својих рекордних вриједности. Овакав тренд резултат је очекивања да ће централне банке, прије свега амерички Федерални резервни систем, у наредном периоду смањивати каматне стопе, што традиционално погодује злату као сигурном облику улагања.

Уз то, слабљење америчког долара и раст потражње за сигурним инвестицијама додатно су подстакли интерес за овај племенити метал.

Сребро је у посљедњем периоду забиљежило још израженији раст у односу на злато. Разлог лежи у његовој двострукој улози – с једне стране као инвестиционог средства, а с друге као важне сировине у индустрији, посебно у производњи соларних панела, електричних возила и електронске опреме.

Повећана индустријска потражња, уз ограничену понуду, додатно је погурала цијене сребра навишe.

Главни разлози раста цијена племенитих метала су:

  • Очекивано смањење каматних стопа, што злато и сребро чини атрактивнијим улагањем
  • Геополитичке и економске неизвјесности, које повећавају потражњу за сигурним уточиштима
  • Куповине централних банака, које настављају јачати своје златне резерве
  • Раст индустријске потражње, посебно код сребра

Шта то значи за инвеститоре?

Стручњаци упозоравају да, иако је тренд раста и даље снажан, тржиште остаје осјетљиво на промјене монетарне политике и глобалних економских кретања.

Злато се и даље сматра стабилнијим обликом заштите капитала, док сребро носи већи потенцијал раста, али и већи ризик осцилација, наводи Бизнисинфо.

У наредном периоду очекује се повећана пажња инвеститора према кретању инфлације, одлукама централних банака и глобалним политичким дешавањима, што ће директно утицати на цијене племенитих метала.

