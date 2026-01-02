Термоелектране подебљале енерго минус

Аутор:Бојан Носовић
Термоелектрана Угљевик опет није на мрежи. Десио се квар, а не хаварија АТВ-у објашњава Управа предузећа.
Усљед константне, високе оптерећености и замора материјала дошло је до изненадног лома на ланчанику преко кога се остварује погон ланчастог транспортера, чиме је онемогућен даљи транспорт шљаке из одшљакивача.
"Погонско особље је у датом тренутку донијело једину могућу и исправну одлуку и извршило безбједно искључење котловског агрегата. С обзиром да је у тренутку лома ланчаника унутар одшљакивача остала одређена количина шљаке, да у том моменту и даље долази до обрушавања шљаке са зидова ложишта котла повремено долази до исијавања одређених мањих количина шљаке изван одшљакивача. У циљу контроле наведене ситуације погонско особље је ангажовало ватрогасно особље које је обезбјеђивало лице мјеста, те ни у једном тренутку није било опасности по запослене и опрему", наводе из РиТЕ Угљевик.
Санација је у току, а крај је неизвјестан. Извјесно је да је у Руднику и термоелектрани Гацко мало боље стање. Ове године тамо је произведено више од 1.240 гигават-часова електричне енергије, чиме је кажу премашен план производње за 1,5 одсто.
"Ово је била доста изазовна година због капиталног ремонта који је љетос у Гацку трајао 68 дана, као и због тога што је била прилично лоша хидрологија, а доста проблема било је у вези са Термоелектраном Угљевик", каже Максим Скоко, директор РиТЕ Гацко.
Далек је то све од доброг и нормалног плана каже за АТВ први човјек Електропривреде Републике Српске.
"Нисмо осјетили никакву већу производњу у Гацку, они су на минимум, они су некада производили 1500 или 1600 гигават часова електричне енергије и све испод 1400 је губитак ове године немају ни 1250", рекао је Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а.
Због свега енерго минус постаје све дебљи.
"Што се тиче термоелектрана оне ће сигурно пословати са минусом и једна и друга, биће то десетине милиона и за Гацко и за Угљевик, око минус 50 милиона марака. Наравно да су разлози зато што нису имали своју производњу. Чим повећају производњу онда нема ни минуса јер ће имати веће факторе према матичном предузећу", каже Петровић.
Зато ће матично предузеће пословати у минусу. 100 милиона евра је коштао прошлогодишњи увоз струје, продато је око 85 милиона евра. Влада Српске трпи тај минус не жели га префактурисати грађанима, каже Петровић. Додаје да ће 50 милиона марака и ове године ће отићи Словенцима.
