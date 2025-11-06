Logo

Скоко за АТВ: Стабилна производња Термоелектране Гацко

Скоко за АТВ: Стабилна производња Термоелектране Гацко
Рудник и Термоелектрана Гацко тренутно су у редовном погону, а производња се одвија стабилно уз обезбијеђене количине угља и уља за наставак рада. Резерве угља прелазе 100 хиљада тона, рекао је директор Рудника и Термоелектране Гацко Максим Скоко гостујући у емисији АТВ-а "Битно".

"Рудник и Термоелектрана Гацко су у погону. Резерве угља су преко 100 хиљада тона, имамо уља припремљеног за експлоатацију, навео је Скоко, нагласивши да је производња стабилна и да нема већих проблема у функционисању система.

Скоко је подсјетио да су термоелектране у Републици Српској изграђене прије више од четири деценије, те да су тада пројектоване по технологији која није у потпуности базирана на апсолутној сигурности рада.

"Термоелектране генерално, посебно Термоелектрана Гацко, изграђена прије 42 године, и Термоелектрана Угљевик која је почела са радом прије 40 година, у вријеме када су биле потпуно нове, пројектоване су са једном руском, у то вријеме совјетском технологијом која није базирана на потпуној сигурности производње", објаснио је Скоко.

Policija

Регион

Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо возач, сувозач тешко повријеђен

Према његовим ријечима, обје термоелектране су конструисане са коефицијентом сигурности који није стопроцентна, што значи да повремено може доћи до планираних и непланираних застоја у раду.

"Тај коефицијент сигурности дефинише да термоелектране некада неплански излазе из погона, имају своје планске и непланске застоје. Тај просјечан број застоја у Термоелектрани Гацко је 23 по години. У овој години, са овим задњим застојем, још увијек смо на једноцифреном броју, што указује да имамо стабилност у раду", додао је Скоко.

