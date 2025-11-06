Званичници Српске у обиласку доводног тунела за ХЕ Дабар

Извор:
АТВ
06.11.2025
19:05
Коментари:0
Градилиштима будућег енерго-гиганта данас се прошетао политички врх Републике Српске, а енерго оци су им показали сваки дио капиталног пројекта. Машинска зграда, па кроз доводни тунел, дошло се до Бране Пошћење. Милорад Додик више него задовољан. Пројекат који доноси добробит овом крају, али и цијелој Српској кошта 225 милиона евра.
"Ово је свјетска референца и не знам да ли на простору бивше Југославије постоји сличан систем тунела – један од 13 километара и други од 15 километара. Ово је урађено снагама Републике Српске. Ми смо обезбјеђивали новац за ово из властитих средстава, као и из кредитних са Кинезима. Ово ће појачати нашу економску и енергетску стабилност", рекао је предсједник Милорад Додик.
Док у енерго систему у Републику Српској гори, а изузетно је тешка и финансијска и хидролошка година, Лука Петровић с поносом истиче да је доводни тунел најдуже изграђен у протеклих 40 година од Триглава до Ђевђелије. Хидроелектрана "Дабар" један је од кључних објеката у оквиру система "Горњи хоризонти", а њена изградња један од највећих инвестиционих подухвата у енергетском сектору Републике Српске.
"Ево данас капитални објекат тог енергетског пројекта је при крају, пробијен. Завршено је преко 10 километара облоге. Остало је још око 120 радних дана да се заврши тунел. Знамо, вид јели сте данас да има и воде, да има и блата, још оплата у тунелу. Али за 120 радних дана биће завршен и предат ХЕ Дабар", истакао је в.д. генералног директора "Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
Пробијање тунела дугачког 13 хиљада метара и постављање 10 километара секундарне облоге за извођача радова представља велики успјех. Ту изазовима није крај.
"Потребно је завршити још два километара секундарне облоге, комплетирати машинску и електроопрему и извести завршне радове. И надамо се да ћемо у току сљедеће године, на љето сљедеће године, успјети да завршимо радове И предамо инвеститору ХР Дабар", изјавио је представник компаније "Интеграл инжењеринг" Љубиша Пилиповић.
Тунелом се провозао и премијер Српске, Саво Минић. Импресиониран је грађевинских и техничким рјешењем. Пројекат који је један од најкомплекснијих у региону, треба да буде на понос Републици Српској.
"Морам рећи да сам импресиониран. Самом грађевином, савршенством у самом пројекту што је урађено. А то је да једну то исти воду, акумулишемо, искористимо више пута. Да се урадио овако један грандиозан објекат, једно савршено инжењерско рјешење", истиче предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Камен темељац за овај тунел положен је је у августу 2016. године, а наредне године почела је изградња, подсјећа ресорни министар. Радови морају бити завршени у роковима како би крајем 2027. године ова електрана била на мрежи.
"Изградњом овог тунела и обезбјеђењем воде за ово подручје, може се осигурати И наводњавање за подручје општине Берковићи. То ће бити један додатни пројекат подршке локалном становништву. Објекат или пројекат ХЕ Дабар се реализује на подручју 4 општине, требале би све четири општине да имају бенефите и користи", министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.
Завршетак изградње ХЕ Дабар са нестрпљењем се очекује у Републици Српској. Ово енергетско појачање донијеће додатних 12 % енергије у Српској.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
03
19
53
19
44
19
41
19
39
Тренутно на програму