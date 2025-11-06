Минић: Прекинут штрајк, радници РиТЕ Угљевик поново на послу

Извор:
АТВ
06.11.2025
15:59

Радници РиТЕ Угљевик престали су са штрајком и вратили се на посао, рекао је Саво Минић, премијер Владе Републике Српске.
Он је подсјетио да је један од захтјева био и смјена Управе која је испоштована.
"Оно што Влада Републике Српске ради већ дужи временски период то је пренос поља Исток 2 који је свакако планирано и то није везано са овим. Та процедура је при самом крају и ту се ради о пар дана у којима ће бити завршен", рекао је Минић.
Он је додао да, у сваком случају, иде свима на штету јер се обустава врши на начин да апсолутно нема производње.
"Ја прихватам и треба да постоје права радника, али се требао обезбиједити барем минималан процес рада да не стаје електрана. Али што је по мени корисно је што је урађен редовни ремонт и чишћење које се урадило", рекао је Минић.
Он је истакао да електроенергетски систем мора изаћи из кризе и да ће тражити одговоре од одговорних.
"Од врха и свих осталих тражићемо објашњење за ово стање", јасан је Минић.
