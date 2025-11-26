Logo
Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

СРНА

26.11.2025

22:52

Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Амерички министар рата Пит Хегсет изјавио је да је предсједник Доналд Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон након што су два припадника Националне гарде убијена у том граду.

- Ово се догодило на само неколико корака од Бијеле куће и зато ме је предсједник Трамп замолио да распоредимо додатних 500 припадника Националне гарде у Вашингтон - рекао је Хегсет.

Два припадника Националне гарде подлегла су повредама након што су упуцани у Вашингтону недалеко од Бијеле куће.

Из полиције је саопштено да је нападач приведен.

