Извор:
СРНА
26.11.2025
22:52
Коментари:0
Амерички министар рата Пит Хегсет изјавио је да је предсједник Доналд Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон након што су два припадника Националне гарде убијена у том граду.
- Ово се догодило на само неколико корака од Бијеле куће и зато ме је предсједник Трамп замолио да распоредимо додатних 500 припадника Националне гарде у Вашингтон - рекао је Хегсет.
Два припадника Националне гарде подлегла су повредама након што су упуцани у Вашингтону недалеко од Бијеле куће.
Из полиције је саопштено да је нападач приведен.
