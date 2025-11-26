Старај: СНСД се не може избацити са политичке сцене, Српска од највеће важности за Мађарску

Извор:
СРНА
26.11.2025
20:42
Државни секретар у Министарству спољних послова и трговине Мађарске Петер Старај истакао је да је Република Српска као ентитет од највеће важности за Владу Мађарске, али је посебно важно и да је СНСД након уредног изборног дана доказао да је повјерење бирача у њега непоколебљиво.
Честитајући СНСД-у побједу на пријевременим предсједничким изборима, Старај је нагласио да вјерује, посебно у вези са изборима 2026. године, да ће, упркос тренутним изазовима, политичка сарадња између странака у БиХ бити уравнотежена и одржива, и да ће бити настављена узимајући у обзир интересе конститутивних народа и поштујући њихова права.
- То се не може постићи другачије, јер је доказано да се СНСД не може ни на који начин избацити са политичке сцене, будући да једна од најважнијих снага странке лежи у њеном кредибилитету - истакао је он на пријему који је организовала Република Српска у знак захвалности Мађарској за сарадњу и пријатељство.
Старај је нагласио да је важан спољноекономски и спољнополитички циљ Владе Мађарске јачање и динамизација економске, трговинске и политичке сарадње са земљама Западног Балкана, као и убрзање процеса интеграција у ЕУ.
- Република Српска заузима истакнуто мјесто у томе. Знамо да Срби у БиХ играју кључну улогу у региону и увијек истичемо нашим партнерима да са њима треба преговарати на основу међусобног поштовања, у складу са њиховом тежином.
У том духу, Мађарска досљедно заступа принципе садржане у Дејтонском мировном споразуму - два ентитета, три конститутивна народа, и територијални интегритет и суверенитет БиХ. Наш интерес је стабилност БиХ како у политичком тако и у економском смислу, што није могуће без сарадње између конститутивних народа - указао је Стараи.
Он је напоменуо да су се у Сједињеним Државама догодиле важне промјене након што је предсједник Доналд Трамп ступио на дужност.
Према његовим ријечима, патриотизам све више добија на значају под вођством предсједника Трампа, а овај тренд важи и у другим земљама свијета, укључујући Европу.
- Драго нам је што видимо и пажљиво пратимо чињеницу да је америчка администрација окренула леђа политици санкција и изолације. Више пута је потврђено да ће умјесто контрапродуктивног приступа и интервенционизма, у будућности у први план доћи дијалог, на шта се подстичу сви локални политички актери.
Као што је рекао један од највећих Мађара, гроф Иштван Сечењи: Поштујте прошлост да бисте могли да разумијете садашњост и радите на будућности. Наше пријатељство се заснива на међусобном поштовању, разумијевању и заједничком раду за будућност - нагласио је он.
Указао је да се истински дијалог и суверена политика могу водити само без спољног притиска и употребе политике санкција.
- Одувијек смо одбацивали политички и правни прогон легитимних, демократски изабраних лидера. Надамо се да ће се то све више увиђати и у Европи. Мађарска чврсто вјерује да без Срба не можемо говорити о успјешном и развијајућем Западном Балкану.
Разумијемо ситуацију и тежње Срба у БиХ и у потпуности подржавамо сарадњу засновану на дејтонским принципима, која осигурава права конститутивних народа. Као држави која се налази у сусједству овог региона, важно нам је да земља буде стабилна, а то није могуће без Срба у БиХ - појаснио је он.
Зато, каже, посвећујемо посебну пажњу континуираном развоју наших односа са Републиком Српском.
- Сарадња Мађарске и Републике Српске није одлична само у политичкој и економској области. С правом смо поносни и на изузетно блиске научне, културне и високообразовне везе. У том контексту сутра ће у Бањалуци бити одржан изузетно симболичан догађај, када ће министар спољне трговине и спољних послова Петер Сијарто примити титулу почасног доктора бањалучког Универзитета, а ја ћу, са своје стране, и у будућности наставити да радим на томе да наши односи са Републиком Српском наставе да се непрекидно јачају - поручио је државни секретар у Министарству спољних послова и трговине Мађарске Петер Старај.
