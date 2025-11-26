Цвијановић: Бошњачки политичари сами највише урушавају БиХ

26.11.2025
21:10
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је вечерас да су бошњачким политичарима пуна уста БиХ, а да је сами највише урушавају.
"Бране тобоже њене институције, а узурпирају их и користе за обрачун за другима. На сва звона пропагирају пут ка ЕУ и НАТО, а онда чланици обје организације забране слијетање авиона", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Према њеним ријечима, тако то изгледа кад Сарајево умисли да може да вјежба мишиће на Мађарској која је, за разлику од БиХ, стварно независна, озбиљна и суверена држава.
Медији у ФБиХ објавили су да је Хелез одбио да дозволи да авион министра спољних послова Мађарске Петера Сијарта слети у Бањалуци јер, како је навео, годинама подржава Милорада Додика.
