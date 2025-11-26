Logo
Large banner

Додик због Сијарта назвао Хелеза глупим: БиХ не треба да постоји

Извор:

АТВ

26.11.2025

18:38

Коментари:

5
Додик због Сијарта назвао Хелеза глупим: БиХ не треба да постоји
Фото: АТВ

Због одлуке бошњачког министра у Савјету министара Зукана Хелеза да забрани шефу мађарске дипломатије Петеру Сијарту да слети на аеродром у Бањалуци реаговао је предсједник СНСД-а Милорад Додик поручивши да због таквих потеза БиХ и не може да постоји.

"Та БиХ нама не треба. Она забрањује нашим пријатељима да могу да слете на аеродром у Бањалуку. То није њихов аеродром. Неправда је довела до тога да они имају неки значај. То је аеродром Републике Српске. Огорчен сам на тај пасијалук. Зашто? Зато што је пријатељ с нама? Је л' Сијарто на потјерници? Не може ниједан министар да дјелује унилатерално. Онда се чуде што људи имају другачије ставове према њима", рекао је Додик.

Истичући да је Сијарто министар иностраних послова Мађарске, суверене државе и земље чланице ЕУ и НАТО-а, Додик је упитао шта ће онда бити са Србима?

"Ви да забрањујете неком да не може да слети у Бањалуку? А у Сарајево као може? Зашто не може у Бањалуку? Тражићу од свих наших људи да више не одлучују. Ово не може другачије. Понижење је, ми смо човјека позвали у госте. Ми смо му дали формална постављења. Очекивали смо да то сутра буде фин дан, а не нешто што обиљежава неки глупи Хелез. Смију се, мисле да су напакостили Додику и Сијарту. Хоћете ли милион пакости да направите и да сте задовољни. Ту БиХ треба да однесе олуја, све живо да не постоји. Добро је муслиманима Алија рекао, ако не можете да направите демократску земљу и не заслужујете да је имате", рекао је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Петер Сијарто

Коментари (5)
Large banner

Више из рубрике

Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу

Република Српска

Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу

21 ч

11
Минић: Вјерујем у право и правду - Влада Српске изабрана складу са законима и Уставом

Република Српска

Минић: Вјерујем у право и правду - Влада Српске изабрана складу са законима и Уставом

21 ч

0
Народна скупштина усвојила други ребаланс Буџета Српске

Република Српска

Народна скупштина усвојила други ребаланс Буџета Српске

22 ч

0
Додик одржао предавање у Будимпешти: Каран је мој приједлог, а избор народа

Република Српска

Додик одржао предавање у Будимпешти: Каран је мој приједлог, а избор народа

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner