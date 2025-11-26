Додик због Сијарта назвао Хелеза глупим: БиХ не треба да постоји

Извор:
АТВ
26.11.2025
18:38
Коментари:5
Због одлуке бошњачког министра у Савјету министара Зукана Хелеза да забрани шефу мађарске дипломатије Петеру Сијарту да слети на аеродром у Бањалуци реаговао је предсједник СНСД-а Милорад Додик поручивши да због таквих потеза БиХ и не може да постоји.
"Та БиХ нама не треба. Она забрањује нашим пријатељима да могу да слете на аеродром у Бањалуку. То није њихов аеродром. Неправда је довела до тога да они имају неки значај. То је аеродром Републике Српске. Огорчен сам на тај пасијалук. Зашто? Зато што је пријатељ с нама? Је л' Сијарто на потјерници? Не може ниједан министар да дјелује унилатерално. Онда се чуде што људи имају другачије ставове према њима", рекао је Додик.
Истичући да је Сијарто министар иностраних послова Мађарске, суверене државе и земље чланице ЕУ и НАТО-а, Додик је упитао шта ће онда бити са Србима?
"Ви да забрањујете неком да не може да слети у Бањалуку? А у Сарајево као може? Зашто не може у Бањалуку? Тражићу од свих наших људи да више не одлучују. Ово не може другачије. Понижење је, ми смо човјека позвали у госте. Ми смо му дали формална постављења. Очекивали смо да то сутра буде фин дан, а не нешто што обиљежава неки глупи Хелез. Смију се, мисле да су напакостили Додику и Сијарту. Хоћете ли милион пакости да направите и да сте задовољни. Ту БиХ треба да однесе олуја, све живо да не постоји. Добро је муслиманима Алија рекао, ако не можете да направите демократску земљу и не заслужујете да је имате", рекао је Додик.
