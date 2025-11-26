Минић: Вјерујем у право и правду - Влада Српске изабрана складу са законима и Уставом

Извор:
26.11.2025
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је како очекује да ће крњи Уставни суд БиХ прогласити Владу легално и легитимно формираном у складу са Уставом Републике Српске.
"Уколико буде одлука по меритуму, очекујем позитивно за Владу, односно да је Влада легитимна. Уколико се Уставни суд буде држао своје праксе коју је до сада имао, он није надлежан да рјешава у оваквим стварима, то је Уставни суд Републике Српске, сматрам да ће се огласити ненадлежним. Тако да у сваком случају вјерујем у право и правду, мислим да ће одлука у петак бити таква да ће из ње моћи јасно да произиђе закључак да је Влада Српске изабрана у складу са законима и Уставом Републике Српске", навео је Минић.
Подсјећамо, крњем Уставном суду БиХ стигла су два захтјева за оцјену уставности избора Владе Српске са премијером Минићем на челу.
Један су упутила четири делегата Клуба Бошњака у Дому народа БиХ, а други 11 посланика Тројке у Представничком дому.
