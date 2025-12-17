Трамп прогласио владу Венецуеле терористичком организацијом

Извор:
Sputnjik
17.12.2025
09:05
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп прогласио је венецуелански терористичким организацијама и наредио потпуну блокаду свих санкционисаних танкера за нафту који улазе или излазе из Венецуеле.
''Због крађе наше имовине и из многих других разлога, укључујући тероризам, трговину дрогом и људима, венецуелански режим је означен као страна терористичка организација'', написао је он на друштвеној мрежи Истина.
Свијет
Трамп тужи ББЦ: Тражи им милијарде
Трамп је рекао да је Венецуела "потпуно окружена највећом војском икада окупљеном у историји Јужне Америке" и рекао да ће притисак расти "док Сједињене Државе не врате сву нафту, земљиште и другу имовину" за коју тврде да је запленена.
Бијела кућа није коментарисала Трампове оптужбе.
Америчка војска је заплијенила санкционисани, 20 година стар нафтни танкер који је прошле недјеље напустио венецуеланску луку, рекли су извори за ЦБС.
Свијет
Трамп запријетио: Венецуела окружена највећом флотом икад
Наоружано особље укрцало се на брод хеликоптером, који је Министарство финансија САД санкционисало прије три године због његове наводне улоге у мрежи шверца нафте повезаној са финансирањем иранске војске и њених посредника.
Трампова изјава сугерише могућност даљих заплијена, али није прецизирала колико ће пловила бити укључено у планирану блокаду.
Венецуеланска влада је назвала запљену "пљачком" и "пиратеријом".
Санкционисани произвођачи нафте, укључујући Венецуелу, Русију и Иран, покушавају да извозе нафту упркос америчким ограничењима, наводно користећи старије танкере са сумњивим регистрацијама, познате као "флота у сјенци".
Прошле недјеље, САД су санкционисале шест бродова оптужених за превоз венецуеланске нафте, као и тројицу Мадурових нећака.
Свијет
Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља
Трамп је тврдио да Мадуров режим користи извоз нафте за финансирање "наркотероризма, трговине људима, убистава и отмица".
Америчка администрација је такође предузела кораке да Картел де лос Солес означи као страну терористичку организацију.
Против Мадура је расписана награда од 50 милиона долара, након оптужнице за трговину дрогом подигнуте 2020. године на америчком савезном суду.
Америчка војска је премјестила ратне бродове и борбене авионе на Карибе и спровела операције против најмање 25 пловила за које тврди да су била умјешана у шверц дроге.
Трамп је више пута наговијестио могућност напада на копнене циљеве у Венецуели и другим земљама.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
4 ч1
Најновије
Најчитаније
12
15
12
08
12
00
11
45
11
44
Тренутно на програму