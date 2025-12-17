Logo
Убијен професор нуклеарних наука у Америци

Извор:

Телеграф

17.12.2025

08:51

Убијени професор са МИТ
Фото: Tanjug/AP/MIT/Jake Belcher

Професор Масачусетског технолошког института (МИТ) Нуно Ф. Г. Лоуреиро (47) убијен је у свом дому у Бруклајну, у савезној држави Масачусетс, а власти су покренуле истрагу о убиству, преноси данас АП.

Према наводима Окружног тужилаштва Норфолка, Лоуреиро је задобио тешке повреде у свом стану, а преминуо је јуче у локалној болници.

До сада ниједан осумњичени није приведен, а истрага је у току.

Лоуреиро, физичар и научник у области нуклеарне фузије, придружио се МИТ-у 2016. године, а прошле године именован је за директора Центра за плазма науку и фузију.

Центар је једна од највећих истраживачких лабораторија на МИТ-у, са више од 250 запослених распоређених у седам зграда.

Рођен у Визеу, у централном Португалу, Лоуреиро је студирао у Лисабону, а докторирао у Лондону.

Прије доласка на МИТ радио је као истраживач у Институту за нуклеарну фузију у Лисабону, наводи се у саопштењу МИТ-а.

Био је ожењен.

Професор инжењерства Денис Вајт рекао је за кампусну публикацију МИТ-а да је Лоуреиро био "универзално цијењен као ментор, учитељ, колега и лидер".

(Телеграф)

