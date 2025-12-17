Logo
Хорор у Пољској! Ученица убила другарицу након свађе, полиција пронашла тијело поред школе

17.12.2025

08:39

Коментари:

0
Фото: Pexels

Ужасан злочин потресао је град Јелења Гора у Пољској. Тијело дјевојчице (11) пронађено је поред основне школе, а за њено убиство осумњичена је њена школска другарица.

Према писању неколико локалних медија, свједоци су позвали полицију у понедјељак поподне јер су се двије дјевојчице свађале на улици. Основна школа у које обје иду налази се само 200 метара даље.

Када су полицајци стигли, дјевојчица је лежала беживотно поред малог потока.

''На њеном телу су биле видљиве повреде нанијете оштрим предметом'', рекла је Ева Венгларович-Маковска, портпаролка окружног тужилаштва.

Оружје којим је почињено убиство је пронађено; према ријечима власти, то је руски ловачки нож Финка са фиксном оштрицом.

Осумњичени починилац је такође идентификован.

''Она је дванаестогодишња дјевојчица која је похађала исту школу као и жртва'', рекли су надлежни.

Павел Домагала, директор основне школе, рекао је да су дубоко потрешени овим што се догодило.

Verner Ferari-serijski ubica

Свијет

Умро један од највећих европских монструма: Служио доживотну за више убистава дјеце

Такође је говорио о ученици која је тако млада умрла.

''Била је дивна дјевојчица, весела, имала је одличне резултате у школи и била је ученица за примјер. Волонтирала је у школи, учествовала на такмичењима и спорским догађајима, била је мултиталентована. Њена смрт је велики губитак за нас'', рекао је директор.

Дјевојчица осумњичена за убиство је испитана, али нису објављени додатни детаљи. Пошто је у питају малољетница, породични суд је преузео случај и наредио притвор.

Мотив за ужасни злочин је тренутно мистерија за истражитеље.

''Нису биле другарице, познавале су се само површно'', рекли су из тужилаштва.

Свијет

Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

Пољско Министарство унутрашњих послова објавило је да ће у град бити послато 16 психолога како би помогли становницима у обради онога што се догодило.

Градоначелник Јежи Лужњак прогласио је дан сахране даном жалости у Јелењи Гори. Датум сахране још није одређен, преноси Телеграф.

