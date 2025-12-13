Умро један од највећих европских монструма: Служио доживотну за више убистава дјеце

13.12.2025
08:18
Коментари:0
Вернер Ферари, осуђен за неколико убиства дjеце, преминуо је у петак ујутру у поправном центру Ленцбург. Швајцарац је имао 78 година и већ неко вријеме је био болестан.
Ферари је био у поправном центру Ленцбург од 1995. године и служио је доживотну казну затвора, према саопштењу министарства унутрашњих послова. Институт за судску медицину у кантоналној болници Арау потврдио је смрт.
Опет је ухапшен у Олтену 1989. године. Након његовог хапшења, окончан је низ убистава дјеце који су плашили Швајцарску између 1980. и 1989. године.
Ферари је 1995. године осуђен на доживотну робију у чисто посредном поступку по пет тачака оптужнице за убиство дјетета. Такође је био оптужен за убиство ученице Рут Штајнман.
Штајнман је сексуално злостављана у мају 1980. године у шумовитом подручју близу Виренлоса, кантон Аргау, а затим убијена. Након хапшења 1989. године, Ферари је признао четири од пет убистава, али је увијек негирао да је убио Рут Штајнман.
На основу изјава свједока и нових доказа, Виши суд у Аргауу је 2003. године одобрио Фераријеву жалбу и наложио првостепеном суду да поново процијени кривично дјело убиства.
У априлу 2007. године, Окружни суд у Бадену је прогласио Ферарија невиним за убиство Штајнман. У овом случају је ослобођен. Међутим, остао је у затвору због остала четири случаја.
